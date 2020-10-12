Lewis Hamilton, 91. defa kazandı; Michael Schumacher'in rekorunu egale etti

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Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton, bu hafta sonu Almanya'daki Nürburgring pistinde yapılan 'Eifel Grand Prix'yi kazanarak 91. kez Formula 1'de podyumun en tepesinde yer aldı.

Hamilton, bu vesileyle Michael Schumacher'in rekorunu egale ederek Formula 1 tarihinin en çok Grand Prix kazanan iki pilotundan biri oldu. Britanyalı pilot, sezonun geri kalanında en az bir yarış daha kazanarak F1 tarihinin en çok zafer elde eden pilotu olmak için yarışacak.

F1'in Alman efsanesinin F2'de yarışan oğlu Mick Schumacher, yarıştan sonra Hamilton'a babasının Mercedes için yarıştığı günlerde kullandığı bir kaskı verdi. F2'de çok başarılı bir performans gösteren Schumacher, seneye Hamilton'a karşı F1'de yarışabilir.

Hamilton yarıştan sonra, "Birini büyürken izlerseniz genelde onu idol olarak görürsünüz. Sadece bir pilot olarak yetenekleri sebebiyle değil, her hafta gösterdiği performans sebebiyle. Michael o kadar uzun süre dominanttı ki kimse onun rekorlarına yaklaşamayacağını düşünürdü. Ben de öyle. Özellikle de ben. Bu inanılmaz bir onur, alışmam biraz zaman alacak" dedi.

Hamilton, bu sene de şampiyon olursa 7. defa bir sezonu kupayla noktalayıp bu kulvarda da Schumacher'in rekorunu kıracak.