Lewandowski hâlâ 25 milyon Euro mu?

Real Madrid kalesine dün 4 gol bırakan Dortmundlu Robert Lewandowski, Almanya'da transferin yeni gözdesi. Bayern Münih'in Lewandowski için 25 milyon Euro teklifte bulunduğu iddia edildi.



Avrupa Şampiyonlar Ligi yarı final maçının ilk ayağında İspanyol Real Madrid'i yenen Borisia Dortmund'un 4 golünü de Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski attı. Lewandowski'nin Devler Ligi'nde bir maçta 4 gol birden atması onu transferin gözdesi yaptı.

Mario Götze ile anlaşarak Dortmundlu taraftarların şimşeklerini üzerine çeken Bayern Münih'in Robert Lewandowski'nin transferi için de kolları sıvadığı iddia edildi.

Alman Der Spiegel dergisinin internet sayfasında yer alan habere göre, Bayern Münih, Lewandowski için Borisia Dortmund'a sözlü teklifte bulundu.

Bayern Münih'in, Lewandowski'nin bonservis bedeli olarak Borisia Dortmund'a 25 milyon Euro önerdiği ileri sürüldü.

Bayern Münih'in söz konusu teklifi geçtiğimiz Cumartesi günü Borisia Dortmund-Mainz maçı öncesi sözlü olarak bu takımın başkanı Hans-Joachim Watzke ve Sportif Direktör Michael Zorc'a ilettiği belirtildi.

Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'nin dün Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'e 4 gol atmasıyla bonservis bedelinin daha da yükseleceği tahmin ediliyor. Bayern Münih dışında Avrupa'nın diğer gözde takımlarının da Lewandowski için Borisia Dortmund'un kapısını çalması bekleniyor.