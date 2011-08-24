-Levy: Türkiye'de çalışmak zorlaşmaya başladı ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gaby Levy, gerek kişisel nedenlerle gerekse Türkiye'de çalışmasının giderek zorlaşması nedeniyle Eylül ayının ikinci yarısında görevinden ayrılacağını söyleyerek, BM'nin Mavi Marmara raporu konusunda çok iyimser olmadığını ancak çözüm için hala şans bulunduğunu bildirdi. Büyükelçi Levy, görev süresi dolan İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Shalom Ochovski onuruna verdiği davette, iki ülke ilişkilerindeki son gelişmeleri basın mensuplarına değerlendirdi. Görev süresinin Eylül ayında dolacağını ve bu ayın ikinci yarısında Türkiye'den ayrılacağını belirten Levy, bunun kendi isteği üzerine alınan bir karar olduğunu, görev süresinin daha önce en az 3 kez uzatıldığını anlattı. Levy, İsrailli bir büyükelçi için Türkiye'de görev yapma süresinin normalde 3 yıl olduğunu, Mavi Marmara saldırısından önce bu sürenin kendisi için 4 yıla çıkartıldığını, kendisinin de bunu kabul ettiğini kaydetti. Levy, daha sonra geçen yılın Nisan ya da Mayıs ayında ayrılmasının planlandığını ancak ayrılışının önce Temmuz ayına sonra da Eylül ayına ertelendiğini aktardı. "Türkiye'den ayrılışım tamamiyle kişisel bir karardır" diyen Levy, yeni torun sahibi olduğunu, küçük kızının ise evlenme kararı aldığını anlattı. Levy, bu nedenlerle ailesinin yanında olmak istediğini söyleyerek, şunları kaydetti: "Aynı zamanda Türkiye'de çalışmak, kendimi ifade etmek ve yeteneklerimi kullanmak siyasi sebeplerden ötürü benim için gittikçe zorlaşmaya başladı. Bu, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin kötüleşmesinin bir sonucu. Ancak ayrılışımın asıl sebebi dediğim gibi kişiseldir." Büyükelçi Levy, Mavi Marmara saldırısı ile ilgili BM raporu hakkında da konuşarak, 10 gün kadar sonra yayımlanması beklenen raporun bir kez daha erteleneceğini sanmadığını kaydetti. İki tarafın da çözüm bulunması için halen çalıştığını ve girişimlerde bulunduğunu belirten Levy, "Ben durum hakkında fazla iyimser değilim hatta kötümserim diyebilirim ama durumun değişebileceğine dair hala da şans var. Ancak tabii ki biz bu durumun sonuçlarının da farkındayız" dedi. Gaby Levy, uzlaşma sağlanmaması durumunda muhtemel sonuçların ne olabileceğine ilişkin çok şey yazılıp çizildiğini ancak kendisinin detaylara girmek istemediğini söyleyerek, görevden ayrılmasının ardından neler olabileceğine ilişkin de yorum yapamayacağını kaydetti. BM'nin Mavi Marmara raporunun yayımlanmasındaki en son ertelemenin iki tarafın da kararı olduğunu ileri süren Levy, bunun iki tarafa sorunu çözümlemek için bir şans daha verme anlamı taşıdığını belirtti. Büyükelçi Levy, Türkiye-İsrail ilişkileri hakkında şunları kaydetti: "Türkiye ile ilişkiler İsrail için son derece önemli, özellikle de bütün Orta Doğu'yu kaplayan böylesi bir ortamda. Bu ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu anladık. Çünkü Tunus, Suriye, Libya gibi ülkelerde bugünlerde olan şeylerin olamayacağı bölgedeki tek iki ülkeyiz. Biz bölgedeki iki gerçek demokrasi olmayı sürdürüyoruz. Bu olaylar ne Türkiye ne de İsrail'de olur. Bugünlerde İsrail'de halkın ekonomik gerekçelerle gösteriler yaptıklarını biliyoruz ama bunlar Arap ülkelerinde olanlarla aynı şey değil." Levy, bazı Türk yetkili ve siyasetçilerinin kamuoyuna açık olmasa da İsrail ile ilişkilerin Türkiye için de çok önemli olduğunu söylediğini iddia ederek, İsrail ile ilişkileri sürdürmenin Türkiye'nin de çıkarına olduğunu belirtti. Büyükelçi Levy, bu krizin belli gerekçelerle hala çözümlenemediğini söyleyerek, kararların iki ülke hükümetleri ve siyasetçileri tarafından alındığını, kendilerinin bir memur olarak siyasetçilerin kararlarına çok az etki yapabildiklerini bildirdi. İsrail Askeri Ataşesi için verilen davete Genelkurmay Başkanlığından olduğu belirtilen bir yarbay da katıldı. 1944'te İzmir'in Bergama ilçesinde dünyaya gelen Gaby Levy, İsrail'in kuruluşundan hemen sonra 1949'da ailesiyle birlikte 4 buçuk yaşında iken İsrail'e göç etti. Levy, çocukluk yıllarının geçtiği Bergama'yı, yıllar sonra 15 yaşında iken 1959 yılında babası ile birlikte ziyaret etti. Türkiye'ye atandığında da buraya bir ziyaret gerçekleştirdi. Levy'nin Türkiye'den ayrılmadan önce Bergama'da da bir veda daveti vermesi bekleniyor.