Levy: Böyle filmlerden hoşlanmam

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabby Levy, Türkiye ve Türk halkını tekrar yakından tanımak amacıyla büyük şehirleri ziyaret ettiklerini söyledi.Antalya'nın İsrailliler için önemine dikkat çeken Levy, 2 yıl öncesine kadar İsrailli turistlerin bir numaralı hedefinin bu kent olduğunu söyledi. 2008 yılında rekor kaydedildiğini belirten Levy, o yıl 560 binden fazla İsrailli turistin Türkiye'ye geldiğini ve bunlardan yarısından fazlasının Antalya'yı tercih ettiğini anımsattı.Siyasi şartlar yüzünden İsrailli turistlerin Türkiye'ye ziyaretinin azaldığına işaret eden Levy, ''İsrailli turistleri yeniden buraya getirmek için ne yapabiliriz, bunun cevabını arıyoruz'' dedi.Antalya'daki ziyaretlerinden sonra bu konuda çok umutlandığını söyleyen Levy, Türk hükümetinin de İsrailli turistleri Türkiye'ye çekmek için ciddi girişimlerde bulunduğunu kaydetti.Levy, daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bir gazetecinin, Türk hükümetinin İsrailli turistleri Türkiye'ye getirmek için yaptığı girişimleri sorması üzerine Levy, Türk turizminin felsefesinin umut verici olduğunu kaydetti. Bu felsefenin, turizmin barış ve halktan halka bir endüstri olduğu yaklaşımını benimsediğine dikkati çeken Levy, Antalya ziyareti sırasında kendisine verilen bir örnekten çok etkilendiğini söyledi. Bir İsrailli'nin Antalya'da bir İranlı ve bir Suriyeli ile birlikte yüzdüğünün kendisine aktarıldığını vurgulayan Levy, bunu çok cesaret verici bulduğunu ifade etti.Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın Tel Aviv'de 7 Şubatta düzenlenecek uluslararası turizm fuarına heyet gönderme kararı aldığını bildiren Levy, tüm bunların kendisini umutlandırdığını vurgulayarak, ''Bu da Türk hükümetinin İsrailli turistleri tekrar çekme konusuna önem verdiğini gösteriyor'' dedi.İsrailli turistlerin son 2 yıldır yeni hedeflere yöneldiklerini ve bu hedeflerden de memnun olduklarını ifade eden Levy, ''Ama yine de Türkiye ve Antalya ile mukayese ediyorlar. Ve her mukayesede Antalya öne çıkıyor. Gittikleri yerler de güzeldi, ama Antalya gibi değildi'' diye konuştu.Bir gazeteci Levy'ye, ''Kurtlar Vadisi Filistin'' filminin Almanya'da yasaklandığını ve yakında Türkiye'de gösterime gireceğini belirterek, ''İzlemeyi düşünüyor musunuz?'' diye sordu. James Bond gibi dünyayı kolayca kurtaran kahramanların bulunduğu filmlerden hoşlanmadığını vurgulayan Levy, Kurtlar Vadisi Filistin filminin gala gününe dikkati çekti.Levy şöyle konuştu:''Yahudi halkı adına çok üzücü ve rahatsız edici bir durumdur. Bu filmin prodüktörünün, benimhalkım için çok önemli bir günde, uluslararası toplum tarafından da dünyada herhangi bir halka yapılmış en kötü gün olarak kabul edilen 27 Ocak Holokost, Soykırım Gününde bu filmin galasını yapmasını pek anlayamıyorum. Ümit ederim ki tarih konusunda fikir değişikliğine giderler ve tarihi değiştirirler.''Geçen yıl Kurtlar Vadisi dizisinin anti-İsrail ve antisemitik mesajlar barındırdığı gerekçesiyle RTÜK ve Türk hükümetine rahatsızlıklarını ilettiklerini ifade eden Levy, bu film hakkındaki düşüncelerinin de aynı olacağını düşündüğünü söyledi.Levy, ''Filmin muhtevasına gelince; fragmanlarından bile karalayıcı bir film olduğunu görüyorsunuz. Her film meşrudur, İsrailliler hezimete uğruyor gibi, ama Musevi halkıyla ilgili genellemeler, antisemitik birtakım yaklaşımlar oldukça rahatsız edicidir'' dedi.Bir başka soru üzerine Levy, geçen yıl iki ülke arasındaki ilişkilerin büyük zarar gördüğünü belirterek, Türkiye'ye 63 bini Antalya olmak üzere 100 bin İsrailli'nin geldiğini söyledi.Levy, şöyle konuştu: ''Ben bir devlet memuruyum, siyasete girmem. İsrail'in Türkiye büyükelçisi olmam sebebiyle değil, ama daha fazla insan olarak. Ben bir İsrailliyim aynı zamanda. Türk olan bir İsrailliyim, bu ülkede doğdum. Bir dönemde teknik nedenlerle Türk vatandaşlığından ayrılmam gerekti. Hiç kimsenin iki ülke halkı arasında 500 yıllık uyumlu birlikteliği bozabileceğini zannetmiyorum. Kimsenin buna hakkı yoktur. Aynı zamanda her Türk için de söyleyebilirim ki iki ülke halkları ve iki ülke arasında düşmanlık hiçbir zaman olmamıştır. Bütün bu olanlardan sonra diyebilirim ki bunlara rağmen İsrail halkı yine en Türk dostu halktır. İsrail'e giden herhangi birisi bunu fark etmiştir. Belki bu ülkede doğduğum için, ya da ailemin ve komşularımın telkinleriyle büyüdüğüm için ilişkilerin geleceği konusunda çok ümitliyim.''Levy, iki ülkenin ortak tarihten gelen, savunma ve askeri kurumları arasında çok yakın işbirliği, 3,5 milyar dolarlık ekonomik ilişkisi olduğunu kaydetti.Türkiye'nin bölgede gittikçe artan etkisine işaret eden Levy, ''Türkiye'nin, bölgede gittikçe artan etkisi kapsamında barış ve istikrarın sağlanmasında ve benim ülkemle Arap komşularımız arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli rolü olacaktır'' dedi.Bu arada Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni de turizmin dostluk ve barışı sağlayan en temel unsurlardan biri olduğunu söyledi. Antalya'nın birkaç yıl öncesine kadar İsraillilerin tatil yaptığı en önemli turizm kenti olduğuna işaret eden Yeni, son iki yıldır bunun kesintiye uğradığını belirtti. Yeni'nin, İsrailli gazetecileri Antalya'ya davet ederek, bunun iki ülke arasındaki sorunların çözülmesine katkı sağlayabileceğini söylemesi üzerine Levy, ''İnşallah'' dedi.Levy'nin konuşmalar sırasında iki kez daha ''İnşallah'' demesi dikkati çekti.Yeni, daha sonra Levy'ye, emekli foto muhabiri Sökmen Baykara'nın ''Siyah Beyazlı Yıllar'' sergisini gezdirdi. Sergide, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün, o yıllarda henüz ilköğretim okuluna giden torunu Gülsün Bilgehan ile çekilmiş fotoğrafını inceleyen Levy, ''Gülsün, Gülsün, tanıdım'' dedi.Sergiyi gezerken ''Uyuyan Güzeller'' rumuzlu 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit'in uyurken çekilen fotoğraflarını da inceleyen Levy, gülerek, ''Uyuyan güzeller'' dedi.Bu arada Levy, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Yaser Arafat'ın bir fotoğrafına bakarken, fotoğraf karesinin arkalarında bulunan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nu işaret ederek, heyecanla ''Aaa Feridun'' dedi.Sinirlioğlu'nun arkadaşı olduğunu belirten Levy, Adnan Menderes'in fotoğraflarını da dikkatle inceleyerek, babasının Türkiye'den ayrılmadan önce Bergama'da kaldığını ve sık sık İzmir'e gelen Adnan Menderes'i de gördüğünü söyledi.