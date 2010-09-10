Levi’s ve H&M taşlanmış kot satmayacak

T24- Dünyaca ünlü jean markası Levi's ve H&M bundan böyle taşlanmış jean satmayacaklarını duyurdu. Her iki firma da taşlanmış kot üretimi ve satışını 31 Aralık itibariyle durduracaklarını belirtti.





Levi's yetkilisi David Love kararın gerekçesini şu sözlerle açıkladı: "Biz kendi fabrikalarımızda çalışanların sağlığına büyük özen gösteriyoruz. Ancak markamızın sahte ürünlerini üreten fabrikalarda yerlerde sağlık şartları son derece yetersiz. İşte bu nedenle sektör genelindeki tüm çalışanların sağlıklarını göz önünde bulundurarak böyle bir karar aldık. Umarız bizim aldığımız karar diğer markalara da örnek olur."



Türkiye'de 43 kişi öldü



Haberde kararın Türkiye, Çin ve Hindistan gibi ülkeler açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. Türkiye, kayıtlı 43 ölüm vakasının ardından 2009 yılında kot taşlama işlemini yasaklamıştı. Taşlanmış kot" olarak bilinen ağartılmış, eskitilmiş görünümü verilen kot imalatında çalışan çok sayıda işçinin ölümcül 'silikoz' hastalığı ile karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.





Pantolona püskürtülen kumun içerisindeki 'silika' maddesinin solunum yoluyla akciğerlere ulaştığı ve akciğerde hasar yaptığını tespit edildi. Hastalık ilerledikçe, hastalar oksijen desteğine bağımlı hale geliyor, hatta kaybedilebiliyor. Toz maruziyeti az olsa bile, orta ve uzun vadede işçiler solunum yetersizliği, kalp yetmezliği, tüberküloz (verem) ve akciğer kanserine yakalanıyorlar

Türkiye'de 5 bin silikoz hastası var.



