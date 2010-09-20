-LEVEY: İRAN YAPTIRIMLARIN ACISINI HİSSEDİYOR WASHINGTON (A.A) - 20.09.2010 - ABD Hazine Bakanlığı, terörizm ve mali istihbarattan sorumlu Müsteşarı Stuart Levey, İran'ın, nükleer programı nedeniyle bu ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımların acısını hissettiğini söyledi. Levey'in, Center for Strategic and International Studies (Stratejik ve Uluslararası Etüdler Merkezi) adlı uluslararası araştırma kurumunun bugün öğleden sonra başkent Washington'da düzenleyeceği toplantıda yapacağı konuşmanın metni, basına açıklandı. Konuşma metninde Levey, ABD ve dünyadaki diğer ülkelerin uyguladığı yaptırımların, İran'a büyük maliyetler ve sınırlamalar getirdiğini belirterek ''İran yönetiminin, yeni tedbirlerin hızına, yoğunluğuna ve kapsamına hazırlıksız yakalandığına ve uluslararası toplumun iradesinin gücünü yanlış değerlendirdiğine inanıyoruz'' ifadelerini kullandı. İran üzerindeki baskının ''diplomasi için bir kaldıraç görevi gördüğü'' yorumunda bulunan Levey, konuşma metninde ''İran rejiminin, özellikle bankacılık sistemini ve ekonomik büyümesini ilgilendiren tedbirlerden oldukça kaygı duyduğuna ilişkin bilgiler alıyoruz'' ifadesine yer verdi. Dünyadaki daha fazla ülkenin İran'a yönelik sert tedbirler almak istediğine işaret eden Levey, İran'daki yatırım ortamının ümitsiz durumda bulunduğunu ileri sürdü. Levey, ''Şimdi, alınan yeni tedbirler ve mali kurumlarla, sigorta ve belli başlı enerji şirketlerinin İran'da projeler üstlenmekteki isteksizliği nedeniyle, İran'daki yatırım ortamı daha da kötü bir hal aldı'' ifadelerini kullandı.