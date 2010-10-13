Levent'teki İETT arazisi için yeni plan hazırlandı





T24 / Mehmet Demirkaya



Dubai Emiri Şeyh el Maktum’a satılan ancak imar planları mahkeme kararıyla iptal edildiği için satışı da bozulan, Levent'teki ünlü İETT arazisine yeni imar planı hazırlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı yeni plan Belediye Meclisi’nden, CHP’li üyelerin muhalefeti karşısında oy çokluğuyla geçti. İETT arazisinin yeniden satışı gündeme gelmesi bekleniyor.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi dün Şişli ve Kağıthane sınırları içinde kalan, bir dönem kamuoyunu oldukça fazla meşgul eden eski İETT arazisiyle ilgili hazırlanan yeni planı görüştü.



Toplam 46 bin 262 metrekare büyüklüğünde olan ve Levent Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan arazi için hazırlanan yeni plana CHP’li belediye meclis üyeleri itiraz etti. Yeni planın eskisinden pek fazla bir farkı bulunmadığını, getirilen imar artışının bölgeye büyük bir yük getireceğini ve bunun da sorunlara yol açacağını söyledi. CHP’li belediye meclis üyesi Gökhan Zeybek şunları söyledi:



“Bölgenin yeşil alana ihtiyacı var. Belediye gelir elde etmek için imar artışı getiriyor ama elde edilecek gelir, bu imar artışının yaratacağı sorunlara harcanmak zorunda kalacak. Bölge halkı buranın yeşil alan olarak düzenlenmesini istiyor”.



AKP Grup Başkanvekili Ergün Turan ise yapılan itirazlar nedeniyle belediyenin büyük bir gelir kaybı yaşadığını, yapılan imar değişikliğinin bir zengine değil İstanbul halkının yararına olduğunu savundu.



AKP’li İmar Komisyonu Başkanı Sefer Kocabaş, yeni planın, mahkemenin eski planı iptal gerekçelerinin de dikkate alınarak hazırlandığını söyledi. Uzun süren tartışmalardan sonra hazırlanan yeni plan meclisin onayına sunuldu. CHP’li üyelerin red oyu verdiği yeni plan oy çokluğu ile kabul edildi. Yeni plan, yapılacak itirazların alınması için askıya çıkarılacak. İtirazların da değerlendirilmesinden sonra yeni plan yürürlüğe girecek.



Daha sonra arazinin yeniden satışının gündeme gelmesi bekleniyor.





