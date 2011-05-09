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LEVENT ERSÖZ İLK KEZ DURUŞMAYA GELDİ İSTANBUL (A.A)

09 Mayıs 2011 14:23

-LEVENT ERSÖZ İLK KEZ DURUŞMAYA GELDİ İSTANBUL (A.A) - 09.05.2011 - İkinci Ergenekon davasının 116. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davanın bugünkü duruşmasına emekli tuğgeneral Levent Ersöz, gazeteciler Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 20 sanık ile tutuksuz yargılanan İlyas Çınar katıldı. Tutuklu sanıklardan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, Oğuz Bulut ve Mustafa Dönmez ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün mazereti nedeniyle katılmadığı için üye hakim Hasan Hüseyin Özese'nin başkanlık yaptığı duruşmada, tutuklu sanık Fatma Cengiz, iddianamedeki telefon kayıtlarına ilişkin açıklama yaptı. Duruşma, Cengiz'in beyanlarıyla devam ediyor. Bu arada, duruşma başladıktan bir süre sonra tekerlekli sandalyeyle salona getirilen Levent Ersöz, yargılamanın başından beri rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü için duruşmalara katılamamıştı. Video konferans yöntemiyle tedavi gördüğü hastanedeki odasından savunmasını yapan Levent Ersöz, bir süre önce İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinden Selimpaşa'daki Devlet Hastanesine nakledilmişti.

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