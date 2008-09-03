Levent Ülgen'in müthiş hafızası

Tiyatro sanatçısı Levent Ülgen, matematiğe çok meraklı birisi olduğunu ve bunun zekasına önemli katkılar yaptığını söyledi.



"Matematik okumasaydım bayağı bir şeyler eksik olurmuş bende diye düşünüyorum" şeklinde konuşan Ülgen, birçok öğrencinin korkulu rüyası olan matematik ve fizik okumanın çok keyifli olduğunu belirtti.



Kanaltürk'te Emre Karayel'in sunduğu 'Renkli Televizyon' programına konuk olan 'Hallederiz Kadir' olarak da bilinen Levent Ülgen, evde halen matematik problemleri çözdüğünden bahsetti.



Ülgen, TRT'de sunduğu 'Bir Kelime Bir İşlem' isimli yarışma programında kendisinin de problemleri çözmeye çalıştığını ve bazen sunucu olduğunu unutabildiğini ifade etti.



Hafıza geliştiren metodlarla uğraştığını belirten Ülgen'in şu sözleri herkesi şaşırttı:



"5 bin kelimeyi sırasıyla bir okuyuşta aklımda tutabilirim. Yetenekle hiç alakası yok. Hepsi çok basit. Hepsi matematik çözümdür. Bir kere okuyacaksınız, daha fazla değil. Onun taktiği var."

