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Politika

Levent Tüzel’den Erdoğan’a, 'Mehmet Metiner' soruları

Levent Tüzel'den Erdoğan'a: Alevileri ve Cemevlerini 'teröre yataklık yapmakla' itham eden Metiner’in, Alevilerin, farklı inanç sahibi yurttaşların insan haklarını koruyabileceğini düşünüyor musunuz?

09 Ekim 2013 20:51

Hülya Karabağlı/ ANKARA

İstanbul Milletvekili Levent Tüzel,  Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Mehmet Metiner’i, TBMM insan Hakları Komisyonu ve Çözüm Komisyonu’ndaki görevlerinden alacak mısınız” dedi. Tüzel, Erdoğan’a, Metiner’in sözlerini onaylayıp onaylamadığını da sordu. Tüzel’in, TBMM Başkanlığına  verdiği  soru önergesi  ve gerekçesi  şöyle:

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, 07.10.2013 tarihinde katıldığı CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Alevilerin ‘ibadethane’ olarak kabul ettikleri Cemevlerini, dolayısıyla Alevileri hedef göstermiş, hakaret etmiştir.

Programda Ahmet Hakan’ın “adam, ‘ben buraya cemevi yaptım, devlet de bunun ibadethane olduğunu söylesin’ şeklindeki sözleri üzerine Mehmet Metiner, Alevileri ve Cemevlerini hedef göstererek, şunları söylemiştir: “Ama Dev-Sol’un merkezi de olmamalı cemevleri. ”Ahmet Hakan’ın “Varsa eğer sizin de polisiniz var, savcınız var” sözlerine de Metiner “O zaman da ibadethanemize girdiler diyorlar.” demiştir.

- Partiniz adına TBMM İnsan Hakları Komisyonu ile Çözüm komisyonunda yer alan, Mehmet Metiner’in bu sözlerini onaylıyor musunuz?

- Alevileri ve Cemevlerini “teröre yataklık yapmakla” itham eden Metiner’in, Alevilerin, farklı inanç sahibi yurttaşların insan haklarını koruyabileceğini düşünüyor musunuz? Farklı inanç lar ve vicdan özgürlüğüne tahammülsüz bir dünya görüşüne sahip biri, hangi soruna, nasıl çözüm üretebilir? Metiner’i, TBMM insan hakları komisyonu ve çözüm komisyonundaki görevlerinden alacak mısınız?

-Mehmet Metiner’in bu konuşmasından dolayı Alevilerden özür dilemesini isteyecek misiniz?

- Son açıklanan “demokrasi paketinde” nefret suçu ve ayrımcılığa karşı cezaların arttırılacağını belirttiniz. Mehmet Metiner’in bu sözleri nefret suçu kapsamına girmiyor mu? Metiner hakkında nasıl bir işlem yapacak ya da yaptıracaksınız?

-Parti yöneticileriniz, milletvekilleriniz ve bakanlarınız her fırsatta Alevilere yönelik bu tür sözleri kullanıyorlar. Buna karşı bir önlem alacak mısınız? Ne yapmayı düşünüyorsunuz?

- Alevilerin ‘cemevleri ibadethanemiz’ dedikleri halde yasal statülerinin verilmemesi, paketi açıklarken kullandığınız ‘Kişinin inançlarını yerine getirmesi için belli haklarını kullanmasını engelleyenlere cezayı artırıyoruz’ sözlerinizle çelişmiyor mu? Alevilerin ibadetlerini engelleyerek suç işlemiş olmuyor musunuz?

 

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