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Spor

Levent Nazifoğlu: Taraftar protestoda haklı ancak Riekerink'i göndersek yerine kimi bulacağız?

"Alternatifleri tabii ki konuşuyoruz"

13 Şubat 2017 13:47

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Kayserispor yenilgisi sonrasında taraftarlarca istifa etmesi istenen teknik direktör Jan Olde Riekerink'in geleceğinin ne olacağı sorusuna ilişkin olarak " Riekerink'i göndersek yerini kimi bulacağız?" dedi. Yeni gelecek olan hocanın en az 3-4 hafta kaybettireceğini de söyleyen Nazifoğlu, "Alternatifleri tabii ki konuşuyoruz" diye konuştu.

Nazifoğlu, taraftarın protestosunun haklı olduğunu ancak bunu maç sonrası dile getirmeleri gerektiğini de belirterek "Başarısız olunduğu zaman protestolar normaldir. Taraftarın elbette yönetimi, teknik direktörü ve futbolcuları protesto etmek en doğal hakkı. Ancak bunu maç sonuna bıraksalar çok daha yerinde olur. Çünkü mücadele sırasında bu protestolar olduğunda takım normal olarak olumsuz etkileniyor" ifadesini kullandı.

Bu sezon kafa topundan 12 gole ilişkin olarak da Nazifoğlu, "Kafa gollerine gelirsek uzun boylu stoper konusunda eksiğimiz olduğunu biliyoruz. Devre arasında bunun için ciddi çaba sarfetmiştik ama olmadı, alamadık. Ödemeler futbolculara iyi gelmedi demek ki. Futbolcular rahatladı galiba. Takımımız Sneijder'e çok alışmış, olmayınca takım bocalıyor" yorumunu yaptı.

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Levent NazifoğluGalatasarayJan Olde Riekerinkistifa

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