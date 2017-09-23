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Spor

Levent Nazifoğlu: "Müthiş şekilde takım mühendisliği yapmışlar"

  "Dernek olarak İlk amacımız sporculara destek sağlamak" "Yüksek ilgiyle spor yaptıkları için, bıraktıktan sonra onları rehabilite etmek gerekiyor" Galatasaraylı Sporcular Derneği olağanüstü genel kurulunda, dernek başkanlığına tek aday olarak giren v

23 Eylül 2017 16:04

 

\"Dernek olarak İlk amacımız sporculara destek sağlamak\"

\"Yüksek ilgiyle spor yaptıkları için, bıraktıktan sonra onları rehabilite etmek gerekiyor\"

Galatasaraylı Sporcular Derneği olağanüstü genel kurulunda, dernek başkanlığına tek aday olarak giren ve yeniden başkan seçilen Levent Nazifoğlu DHA\'ya özel açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Kulübü\'ndeki görevinden tartışmalar eşliğinde ayrılan Nazifoğlu, takıma övgüler yağdırdı.
Amaçlarının Galatasaraylı sporculara destek sağlamak olduğunu belirten Levent Nazifoğlu, \"Galatasaraylı sporcular derneğinin amacı 112 yıllık bir kulübüz, ister istemez birçok sporcunun maddi ve sağlık problemleri oluyor. Birinci amacımız onlara destek sağlamak. İkinci amacımız ise Galatasaraylı sporcular yüksek değerde, yüksek ilgiyle spor yapmış kişiler, sporu bıraktıktan sonra bu ilgi azaldığı zaman onları rehabilite etmek gerekiyor. Onlarla ilgileniyoruz. Veteran karşılaşmaları düzenliyoruz. Buradaki diğer bir amaçta Galatasaray\'ın doğru bir şekilde yönetilmesini sağlamak.112 yıllık bir kulübün yönetimsel anlamda da sporcularından yararlanması için de lobi faaliyetleri yapmak. Dernek olarak öncelikli amaçlarımız bunlar\" dedi.
\"MÜTHİŞ ŞEKİLDE TAKIM MÜHENDİSLİĞİ YAPMIŞLAR\"
Futbol takımının bu sene gösterdiği performans ile ilgili de konuşan Nazifoğlu, \"Tudor, Scout ekibi hem de bu konuda emeği geçenler müthiş şekilde takım mühendisliği yapmışlar. Bunu gözle görebiliyoruz. Umarım futbolcuların isteği, bu arzusu ve gücü devam eder. Daha önceden bazı eleştiriler yapmıştık ama eleştiri yaptığımız şeyler mali konulardı. Galatasaray\'ın mali durumu ve oyuncuların aldığı ücretlerdi. Ama yine söylüyorum takım mühendisliği müthiş\" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Levent Nazifoğlu\'nun açıklamaları 

HABER-KAMERA: OLGUCAN KALKAN

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