Levent Kırca'ya hapis cezası

Sevgilisinin evinde armatör Kahraman Sadıkoğlu ile polise saldıran Levent Kırca, 2 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Takvim gazetesinden Mevlüt yüksel'in haberine göre; Yıllarca 'Olacak O Kadar' diyereek vatandaşı güldüren Levent Kırca'nın polis-sarhoş tiplemeleri bu kez gerçeğe dönüştü.

6 ay önce yaşanan ve Levent Kırca'nın başını derde sokan olay şu şekilde gelişti; Levent Kırca, sosyetik sevgilisi Aslı Çetiner'in Kavacık'taki evine gitti. Yanında Savarona'nın sahibi armatör Kahraman Sadıkoğlu da vardı. Bu sırada 155 Polis İmdat'a bir ihbar gitti. İhbarda, Sadıkoğlu'nun 103 kişiyi dolandırdığı iddia edilen ağabeyi Celal Sadıkoğlu'nun da Çetiner'in Kavacık'taki evinde olduğu belirtildi. Yine aynı saatlerde bir iş adamı ile avukatı, Çetiner'in evine gitti. İşte ne olduysa bu sırada oldu.

İddiaya göre sarhoş olan Kırca, eve gelen polislere ve avukata saldırdı.Saldırıya iş adamı Kahraman Sadıkoğlu da katıldı. Şikayet üzerine ikili hakkında Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ve dava önceki gün sonuçlandı.

Kırca ve Dasıkoğlu'na 2 yıl 20 gün hapis cezası verildi.Ayrıca ikili polis ve memura hakaretten 14 bin 160 TL para cezasına çarptırıldı. Karar, temyiz için Yargıtay'a gitti. Yargıtay, söz konusu kararı onarsa Kırca ve Sadıkoğlu 2 yılı aşan suçlarda erteleme ve para cezası olmadığı için hapse girecek

'Kavga veya saldırı yok'

Bu kararın ardından Kırca ailesi 2 yıl 20 günlük hapis cezasının doğru olduğunu ancak olayın anlatılandan farklı geliştiğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı.

"Bu kararı dün duyduk ve moralimiz çok bozuldu. Çünkü ister hakaret davası olsun, isterse kavga olsun bu gibi durumlarda 2 yıl hapis cezası çıkmaz. Şu an şehir dışında olduğumuz için ve avukatlar devrede olduğu için İstanbul'a döndüğümüzde açıklama yapmayı uygun gördük.

Ayrıca olay bir kavga ve saldırı olayı değildir. Ortada bir haciz davası var. Konunun asıl muatabına ulaşamayan yetkililer Aslı Hanım'ın evine giderek haciz işlemlerine başlamışlar. Bunun üzerine Aslı Çetiner, arkadaşı olan Levent Kırca ve Kahraman Sadıkoğlu'nu arayarak kendisine destek olmalarını istemiş. Kırca ve Sadıkoğlu, başkasının borcu için Aslı Hanım'ın eşyalarını haciz eden memura bu durumun 'etik olmadığını' söylemiş, olay yerine gelen polis memurları da Levent Kırca ile sohbet etmiştir. Bir kavga söz konusu değildir. Haciz memuru, o gün orada olan herkesten davacı olmuş. Aslı Çetiner, beraat ederken, Levent Kırca ve Kahraman Sadıkoğlu 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Ayrıca o gün haciz edilen eşyalar, bir sonraki gün 'yanlış anlaşılma oldu' denilerek geri getirildi. Biz kararın ardından temyize gideceğiz"