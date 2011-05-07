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Yaşam

LEVENT KIRCA'DAN CHP'Lİ BELEDİYEYE SİTEM AYDIN (A.A)

07 Mayıs 2011 15:29

-LEVENT KIRCA'DAN CHP'Lİ BELEDİYEYE SİTEM  AYDIN (A.A) - 07.05.2011 - Tiyatro sanatçısı Levent Kırca, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tiyatro sahnesinden sitem etti.  Levent Kırca Tiyatrosu, Aydın Belediyesi Şükran Güngör Tiyatro Salonu'nda ''Fırıldak'' adlı oyununu sahneledi.  Geniş bir oyuncu kadrosunun rol aldığı oyunun sonunda izleyicilere karanfil atan Levent Kırca, ''Aydın belediye başkanını tanımıyorum ama kendisini seviyorum. Türkiye'deki tüm CHP'li belediyeler, hatta AK Partili belediyeler bile oyunumuzu oynamak için bize destek oluyor. Ama Aydın Belediyesi bize destek olmadı'' dedi.  Oyunu izleyen Aydın Belediye Başkan Vekili Ahmet Gümüş, Levent Kırca'nın büyük bir tiyatrocu olduğunu ifade ederek, ''Eleştiri en doğal haktır. Bu organizasyonu özel bir firma düzenlemiş, ücret karşılığı biletleri satılmıştır. Organizasyon için Aydın Belediyesinden yer tahsisi istenmiş, bu da kendilerine verilmiştir. Levent Kırca'nın bazı eleştirilerine katılmıyorum'' diye konuştu. Levent Kırca Tiyatrosu'nun, ''Fırıldak'' adlı oyununu sahnelemek için Aydın Belediyesi'nden Şükran Güngör Tiyatro Salonu'nu ücretsiz olarak tahsis edilmesini istediği, ancak belediyenin bu talebi kabul etmediği öğrenildi.

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