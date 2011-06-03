T24 LogoT24 Logo
Magazin

Levent Kırca'dan Ajda Pekkan'a: Eğilip bükülme dikişlerin patlar

Ajda Pekkan'ın, Devlet Bakanı Egemen Bağış'a söylediği, "Sizin için canımızı vermeye hazırız" sözlerine Levent Kırca tepki gösterdi.

03 Haziran 2011 03:00

T24 - Ajda Pekkan'ın, Devlet Bakanı Egemen Bağış'a söylediği, "Sizin için canımızı vermeye hazırız" sözlerine Levent Kırca tepki gösterdi.

Levent Kırca, Ajda Pekkan’ın sözlerine, “Olacak o kadar” demeyip çok sert tepki gösterdi. Kırca, geçen hafta bir konserinde Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’a “Herzaman sanat ve sanatçının yanında oluyorsunuz. Ülkemizin önünü açıyorsunuz. İyi ki varsınız. Sizin için canımızı vermeye hazırız...” diyen Pekkan’a Aydınlık Gazetesi’ndeki köşesinden ağır bir yazıyla tepki gösterdi:


'Bukadın ölümsüz'

“Ajda, Egemen Bağış’a bir şeyler verecekmiş galiba. ‘Elini öpeyim’, ‘Ayağını yıkayayım’ mı ne demiş. Aman Ajdacığım, sakın eğilip bükülme. Sen poşetten bir kadınsın. Dikişlerin açılıverir sonra. Pekkan çocukluğumdan beri şarkı söylüyor. Hayatından kimler geldi kimler geçti kadının. Estetik ameliyatlarını yapan doktorların bazıları Hakk’ın rahmetine kavuştu. Bu kadın ölümsüz, hepimizi gömer...”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24