Levent Kırca'dan Ajda Pekkan'a: Eğilip bükülme dikişlerin patlar

T24 - Ajda Pekkan'ın, Devlet Bakanı Egemen Bağış'a söylediği, "Sizin için canımızı vermeye hazırız" sözlerine Levent Kırca tepki gösterdi.

Levent Kırca, Ajda Pekkan’ın sözlerine, “Olacak o kadar” demeyip çok sert tepki gösterdi. Kırca, geçen hafta bir konserinde Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’a “Herzaman sanat ve sanatçının yanında oluyorsunuz. Ülkemizin önünü açıyorsunuz. İyi ki varsınız. Sizin için canımızı vermeye hazırız...” diyen Pekkan’a Aydınlık Gazetesi’ndeki köşesinden ağır bir yazıyla tepki gösterdi:



'Bukadın ölümsüz'

“Ajda, Egemen Bağış’a bir şeyler verecekmiş galiba. ‘Elini öpeyim’, ‘Ayağını yıkayayım’ mı ne demiş. Aman Ajdacığım, sakın eğilip bükülme. Sen poşetten bir kadınsın. Dikişlerin açılıverir sonra. Pekkan çocukluğumdan beri şarkı söylüyor. Hayatından kimler geldi kimler geçti kadının. Estetik ameliyatlarını yapan doktorların bazıları Hakk’ın rahmetine kavuştu. Bu kadın ölümsüz, hepimizi gömer...”



