Levent Kırca vefatının birinci yılında sevenleri tarafından anıldı

Usta sanatçı Levent Kırca, vefatının birinci yılında sevenleri ve dostları tarafından Zincirlikuyu’daki mezarı başında anıldı. Levent Kırca’nın oğlu, Oğulcan Kırca, usta sanatçının mezarı ile ilgili yapılan haberlere "Söylenenler o kadar komik ve rezil" diyerek tepki gösterdi.

Yakalandığı karaciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü sanatçı Levent Kırca, Zincirlikuyu’daki mezarının başında anıldı.

"Onunla sakin ve başbaşa 5 dakika için ömrümden 5 yılımı verdim"

BirGün'de yer alan habere göre, anmanın ardından açıklamalarda bulunan Kırca’nın oğlu Oğulcan Kırca, bir yılın bir ömür gibi geçtiğini belirterek "Onunla sakin ve baş başa 5 dakika için ömrümden 5 yılımı verirdim. Geçen 1 yıl boyunca sürekli olarak tiyatrodaydım. Tiyatrodaki fotoğraflar, onun ruhuyla beraberdim ama görüntülere hiç bakmadım. Ne Olacak O Kadar skeçlerine, ne onunla çektiğimiz filme, ne de yapımı olsun hiçbirine bakmadım. Şu anda sevenleri ve yakın dostlarıyla birlikteyiz ama ben daha çok orada onun görüntüsünü görerek onunla beraberdim. Ona olan özlemi artırmaktan ziyade onu daha çok içsel olarak yaşamayı, sanki benim bir parçammış gibi burada olsa ne yapardı nasıl reaksiyon verirdi gibi düşünmeyi, yani kendi kapasitemden daha üst bir şekilde davranabilmeyi özlemeye tercih ederim" dedi.

"Söylenenler o kadar komik ve rezil"

Kırca’nın mezarının yapılmadığı yönünde çıkan haberlere de tepki gösteren Oğulcan Kırca'nın açıklamaları şöyle:

"Dün arşivdeki videolara bakarken onun dışında internetten elimde ne yok diye baktım. Gezerken mezarı neden yapılmadı diye abuk subuk başlıklar ve videolar gördüm. Bu da neymiş diye bakıyorsunuz. Kanalın adını söylemiyorum ama 3 kişi konuşuyor, o kadar komik, rezil yani söylüyorsunuz, söylediğiniz şeyi, bilimsel şeyi... Bu 1 günde yapılacak bir şey değil. Toprağın çökmesi, mimarla konuşmak ve ebediyen kalan bir şeyin tasarımını yapmak var, bunlar zaman alıyor. Zaman aldıktan sonra uygulamaya geçiyorsunuz ve yerine yerleştiriyorsunuz. Toprak çöktü ve şimdi mezar yapıldı. Bu mezara baktığınız zaman böyle bir şeyin bir günde olmadığını görürsünüz.

"Bir günde yapılacak iş değil"

"Bu arada bu haber mezar yapıldıktan bir gün sonra yapıldı. Yani buraya baktığınız zaman biz bu haberi yaptık da, biz dedikodusunu çıkarttık da 'eyvah' dediler de birden koydular böyle bir şeyin bir günde olmayacağını da görürsünüz. Ayrıca bunu yapan zanaatçı arkadaş da burada ve 3’üncü katı koymamış. Dedi ki, 'Burası bir lahit, 3’üncü katı koyunca daha şık olacak. Onu henüz koymadım ağabey, onun için 1 buçuk ay daha var"dedi. Çünkü onu koyduğu an şu anki hali bile aşağıya çöküyormuş. İnsanlar bildiğiniz gibi polemiği çok seviyorlar. Mezarı yapıldığı zaman haber olmuyor ama ilgilenilmediği zaman haber oluyor. Böyle şeyler yıpratıyor ama biz de yaşadığımız yeri bileceğiz, Türkiye’de yaşıyoruz. Böyle şeyler dünyanın her yerinde olur, biraz da dikkat etmek lazım bu kültür meselesidir. O yüzden onları kaile almıyorsunuz mümkünse de bakmamak lazım. Bizi bilen bilir kim ne diyor diye canımızı sıkacak değiliz."