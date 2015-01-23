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Levent Kırca: Ülkemizdeki ilk dönek Sezen Aksu'ydu, eksik olmasın Yavuz Bingöl de döndü

'Sadece bir numaralı şarkıcı değil bir numaralı da dönek'

23 Ocak 2015 15:29

Ünlü tiyatro oyuncusu Levent Kırca, siyasi fikirlerinden dolayı Sezen Aksu ile Yavuz Bingöl'ü ''döneklik yapmakla'' suçladı. Sezen Aksu için ''Ülkemizdeki ilk dönek'' ifadesini kullanan Kırca, Yavuz Bingöl için ise, ''Eksik olmasın o da döndü" ifadesini kullandı.

Kırca'nın çocukluğundan başlayarak anılarını anlattığı, ihtilaller ve güncel konuları ele aldığı ''Dımdızlak'' adlı komedi oyunu, Muğla'da Bodrum Nurol Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Oyunda "Hoşgeldiniz" diyerek sözlerine başlayan Kırca, şöyle konuştu:

 

‘Atatürk'ün öğrettiği Türkçe ile dua ediyorum’

 

"Siz burada karşınıza geleyim diye beni bekliyordunuz. Ben de perdenin arkasında sahneye çıkmanın zamanını bekliyorum. Bir taraftan Atatürk'ün öğrettiği Türkçe ile dua ediyorum. Yani yukarıyla anlaşmak için Arapçaya ya da Osmanlıcaya ihtiyaç duymuyorum. Çünkü benim her şeyi bilen yüce rabbim Türkçeyi mi bilmiyor kardeşim diye de düşünüyorum.'

 
‘Ülkemizdeki ilk dönek Sezen Aksu’

 

Sezen Aksu'nun benim hayatımda çok özel bir yeri var. Çünkü ülkemizdeki 'ilk dönek' kendisi. Sadece bir numaralı şarkıcı değil bir numaralı da dönek. Dönerken de ayağını sürümüş ondan sonra ne dönenler oldu. En sonunda Yavuz Bingöl, eksik olmasın o da döndü."

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