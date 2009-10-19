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Levent Kırca hacizlik oldu!

Levent Kırca, emektarlarının açtığı davalar sonucu tazminat ödemeye mahkum oldu.

19 Ekim 2009 03:00

Levent Kırca, emektarlarının açtığı davalar sonucu tazminat ödemeye mahkum oldu.

Kırca'nın işten çıkarılan eski çalışanları, tazminatlarını alabilmek amacıyla ünlü oyuncuya dava açtılar.

Davaların kazanılmasının ardından haciz işlemleri yapılmasına karşın hala bir sonuç alamadıklarını ifade eden çalışanlar, Levent Kırca ve Oya Başar'ın sahibi olduğu Hodri Meydan Kültür Merkezi Tic. Ltd. Şti.'nden alacaklarının tahsilini bekliyorlar. Feyza Ünal, Adem Uğur, Ali Turna, Hüsnü Özçetin, Mesut Davulcu, Aziz Kaplı isimli eski çalışanlarının açtığı davaları kazanmış olmalarına karşın Kırca'nın borcunu ödememek için şirketini hileli bir şekilde tasfiye ettiği öne sürülmekte.

Yıllarca Türkiye'nin en önemli programları arasında gösterilen 'Olacak O Kadar'da çalışan ekip, aynı zamanda Kırca'nın sahnelenen oyunlarında ve müzikallerinde de çalışmış kişiler olarak işçilik alacaklarının bir an önce ödenmesini istiyorlar.

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