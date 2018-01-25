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Levent Gültekin, Cem Küçük ve Ersoy Dede'ye açtığı hakaret davalarını kazandı

Gültekin: Bugün mahkeme ikisini de hem cezaya hem de tazminata mahkum etti

25 Ocak 2018 18:28

Gazeteci Cem Küçük ve Ersoy Dede, Gazeteci Levent Gültekin'e hakaretten tazminat cezasına mahkûm edildi.

Levent Gültekin'in Küçük ve Dede'yi şikâyeti üzerine açılan davada, iki isim bin 950 lira adli para cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakılırken Küçük ve Dede hakkında beş yıl süreyle denetimli serbestlik kararı verildi.

Gültekin Twitetr hesabından yaptığı açıklamada "Hani benim hakkımda "şöyle inşaat yapmış şöyle yolsuzluk yapmış" diye iftira yazısı yazan iki saray soytarısı vardı, hatırlar mısınız? Bugün mahkeme ikisini de hem cezaya hem de tazminata mahkum etti" dedi. 

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