Levent Gök’ten dünya rekoru

Eski TBMM Başkanvekili CHP’li Levent Gök, 2020 bütçe görüşmelerinde, 8 saat 15 dakika süreyle birleşimi yöneterek rekor kırdı. Oturumun tüm kayıtları ve belgeleri Dünya Erkek Rekorları Rekor Tescil ve Hakem Heyeti tarafından incelendi ve “Dünya Aralıksız En Uzun Süre Millet Meclisi Yönetme Rekoru” tescil edildi

CHP Ankara Milletvekili ve eski TBMM Başkanvekili Levent Gök, ilginç bir rekora imza attı.

Levent Gök, TBMM Başkanvekiliği görevini yürüttüğü sırada, Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerini yönetti. Siyasi partiler adına 38 milletvekili, bakanlıklar adına Milli Eğitim Bakanı ve Dışişleri Bakanı söz alarak konuşma yapmıştı.

Gök’ün herhangi bir ihtiyaç molası vermeden kesintisiz 8 saat 13 dakika yönettiği oturum; 15 Aralık 2019’da sabah 11.03’de başlamış, akşam 19.16’da sona ermişti.

Konuşmaların ardından yerinden söz alan AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, daha önce TBMM Başkanvekili olarak aralıksız 7 saatlik bir oturum yönettiğini, gazetelerin, "Rekor kırdı" diye yazdığını söylemişti.

Oturumun tüm kayıtları ve belgeleri Dünya Erkek Rekorları Rekor Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural tarafından incelendi ve “Dünya Aralıksız En Uzun Süre Millet Meclisi Yönetme Rekoru” Gök’ün adına 8 saat 13 dakika olarak tescil edildi.