Emek Sineması'nı yıkan Kamer İnşaat'ın ortağı Eyüboğlu, projeden çekildi

Emek Sineması’nı yıkan Kamer İnşaat’ın ortağı Levent Eyüboğlu, projeden çekildi. Proje şimdi Özak Holding Başkanı Ahmet Akbalık’a devredildi.

Cumhuriyet’ten Ceren Çıplak’ın haberine göre kamuoyunda yerinde korunması için büyük mücadele verilen ancak yıkılıp yeni yerinde onarılan Emek Sineması ve içinde Cercle d’Orient’ın da bulunduğu parselin projesinin sahibi Kamer İnşaat’ın ortaklarından Levent Eyüboğlu projeden çekildi. Eyüboğlu, Emek Sineması’nın da içinde yer aldığı Grand Pera projesi için kamuoyunu ikna etmek için bugüne kadar projenin sözcülüğünü yürütttü.

“Yoğunluktan dolayı”

Grand Pera projesinin yeni ekibi, Eyüboğlu’nun neden projeden çekildiği ile ilgili sorumuzu “Son zamanlarda yoğunlaştığı farklı iş alanları nedeniyle, nitelikli ve yoğun bir zaman gerektiren Grand Pera projesindeki sorumluluklarını, Kamer İnşaat çatısı altındaki, farklı alanlarda uzmanlaşmış, profesyonel bir ekibe devretti” şeklinde yanıtladı. Proje, şimdi ise Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık’a ‘emanet’. Mart 2016’da açılması planlanan Grand Pera’da son aşamaya gelindi. Emek Sineması’nın projelerle yaşatmak amacıyla kurulan Emek Kültür ve Sanat Vakfı ise isim değiştirdi. Vakfın adı “Yedi Sanat ve Kültür Vakfı” oldu. Emek ile birlikte 8 yeni sinema salonunun işletilmesi amacıyla da Cinemo kuruldu.