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Levent Ersöz'e 'Özal'a suikast' suçlaması

Ergenekon tutuklusu Levent Ersöz hakkında 'Özal'a suikast' suçlamasıyla dava açıldı...

04 Nisan 2013 15:31

8'nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüne ilişkin hakkında iddianame düzenlenen emekli Tuğgeneral Levent Ersöz TCK'nin ''Cumhurbaşkanına suikaste'' ilişkin maddesi kapsamında suçlandı.

Turgut Özal'ın ölümüne ilişkin soruşturma yürüten TMK'nin 10. maddesiyle görevli Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin, hazırladığı yaklaşık 50 sayfalık iddianameyi, soruşturma zaman aşımı süresine iki hafta kala Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi durumunda Ergenekon davası sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, TCK'nin 156. maddesinden yargılanacak. Maddede, ''Reisicumhur hakkında suikastta bulunanlarla buna teşebbüs edenler fiilleri teşebbüsü tam derecesinde ise ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasıyla, nakıs ise müebbet ağır hapis ile cezalandırılır'' deniliyor.

Suç tarihinin ''17 Nisan 1993'' olarak yer aldığı iddianamede, Özal'ın eşi Semra Özal ile oğlu Ahmet Özal ''müşteki'' gösterildi. Mahkemenin iddianamenin kabulü için 15 gün süresi bulunuyor.

 

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