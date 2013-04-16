Levent Ersöz'e Özal'a suikast davası

Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz hakkında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a suikast iddiasıyla dava açıldı. Zamanaşımına bir gün kala açılan davada, Ersöz için ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüne ilişkin, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Ergenekon davası sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, Özal'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, 3 Nisan'da "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti.

Levent Ersöz'e yöneltilen sorular, Ergenekon davası hatırlatılarak "İçerisinde faaliyet gösterdiğiniz yasadışı silahlı terör örgütü kapsamında Turgut Özal'ın zehirlenerek ölümüne iştirak ettiğiniz sonucuna varılmıştır" ifadesiyle başlamıştı.

Özal'ın yaşamını yitirdiği 1993 yılında Şırnak'ta görevli olduğunu belirten Levent Ersöz, suçlamaları reddetmişti.

Zirve Yayınevi cinayetleri davasının itirafçı sanığı İlker Çınar, Turgut Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etmişti.

Turgut Özal'ın Adli Tıp Raporu: Zehirlenme yok

Yakın dönemde açıklanan Adli Tıp Kurumu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlendiğine dair bir bulguya rastlanılmadığını açıklamıştı.

Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, Turgut Özal’ın naaşında bulunan 4 maddenin Özal'ın zehirlendiğini kanıtlayacak dozda olmadığı, yüksek dozda olduğu iddia edilen DDT maddesinin yıllar içinde çeşitli sebze ve meyvelerden alınarak, vücutta yağ tabakasında biriken bir madde olduğu belirtilmişti.