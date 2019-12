Levent Erdoğan: İnönü Stadı her an çökebilir

T24 - TT Arena’nın açılışıyla birlikte, Beşiktaş’ın da İnönü Stadı’nı yeniden inşası düşüncesi daha fazla konuşulmaya başlandı. Levent Erdoğan yaptığı açıklamada stadın her an çökebileceğini söyledi.

Eski asbaşkan Levent Erdoğan, Radyospor’dan Özgür Sancar’a yaptığı açıklamada “Stadın sarsıntılar nedeniyle yıkılma ihtimali var. Teknik üniversite raporlarında bu tehlike/felâket vurgulanıyor. Sırf bu gerekçeyle stat elimizden alınabilir; Beşiktaş şehir dışında oynamaya mâhkum edilebilir. Yönetim, bizi transferlerle sevindirdi; ama stadı kaybederlerse bu tarihi hatanın bedeli çok ağır olur” dedi.

İşte Erdoğan’ın açıklamaları:



Stadı elimizden alabilirler

İnönü Stadı, elimizden giden Şeref Stadı kadar önem arz etmektedir. Şeref Stadı nasıl ki elimizden alınmışsa çok kısa bir süreçte de İnönü Stadı’nın elimizden alınması muhakkaktır. Bu bakımdan Beşiktaş Başkanı, Divan Kurulu Başkanı, yönetim ve ilgili kurulların bu konuya vakit geçirmeden eğilmeleri gerekir; fakat hiçbir ciddi hareket gözükmüyor. Bu nedenle stadın bu haliyle daha fazla kullanılması uygun değildir diye bize stadın dışında yer gösterilmesi her an mümkündür. Bu da Beşiktaş ve Türk futbolu adına büyük bir kayıp olacaktır. Bu bilgiler, Beşiktaş yönetiminde vardır.



Anıtlar kurulu izin vermiyor gerekçesi inandırıcı değil

Yeni stadın Anıtlar Kurulu’na takıldığı için yapılamadığı gerekçesine pek dikkat etmiyorum, ciddiye almıyorum; çünkü Anıtlar Kurulu’nun beğenmediği bir şey varsa, bu giderilir ve kurulun görüşü doğrultusunda stat projesinde düzeltme yapılır. Bu aylarca sürecek, yılan hikâyesine döndürülecek bir konu değildir. Anıtlar Kurulu’nun izin vermediği gerekçesine inanmıyorum. Beşiktaş, stadın yeniden yapılması için bir an önce harekete geçmeliler; aksi taktirdi mevcut stat da elimizden gider ve sayın başkan bu olayın tarihsel sorumluluğuyla hesaplaşmak zorunda kalır.



Stat elden giderse Başkan tarihi sorumlulukla karşı karşıya kalır

Yönetim, transferler yapıyor: Bunlar bizim de hoşumuza gidiyor; ama şunun bilinmesi gerekir ki, bu transferler rastgele yapılıyor. İskeleti olmayan bir takıma yapılmış transferler takıma fayda getirmez. Şampiyonluklar her zaman yaşanabilir; transferler her zaman yapılabilir; ama her şeyden önce sportif tesis önemledir. Stat elden giderse, bunun sorumluluğu çok ağırdır. Buradan yönetimi ikâz ediyorum, bir an önce harekete geçsinler.



Stadın altında tarihi eser yok, yeni stadın yapımında bu açıdan hiçbir engel bulunmuyor

Yapılan revizyonla stat olabildiğince aşağıya inmiş ve kapasitesi arttırılmıştır. Anıtlar Kurulu, stadın altında tarihi geçitler olduğu gerekçesiyle yeni stat inşasına izin vermeyecek olsaydı, yıllar önce yapılan yapılan stadın zemininin aşağıya çekilme işini engellerdi. Stadın altında sadece lağım vardır.



Stat her an çökebilir

Bir büyük tehlike de stadın artık ömrünün doldurmasından ileri geliyor. Teknik üniversitenin vermiş olduğu 3 rapor var. Bu raporlar, stadın güvenli olmadığını vurguluyor. Şiddetli sarsıntıda yıkılma ve büyük bir felakete neden olma ihtimali çok yüksek. Bu nedenle bir an önce stadın yıkılıp, yerine yenisinin yapılması gerekiyor.