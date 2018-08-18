Levent Devrim: "Hedefimiz şampiyonluk"

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor\'un teknik direktörü Levent Devrim, geçen sezon 3\'üncü Lig\'de yaşadıkları şampiyonluğun geride kaldığını belirterek, \"Futbolda hiçbir zaman dün yoktur, her zaman için yarınlar vardır. Elde ettiğiniz başarının üstünde bir miras yemeye çalışırsanız, bu sizi geriye götürür\" dedi.

Afyonkarahisar kampında değerlendirmelerde bulunan deneyimli teknik adam, \"2\'nci Lig\'de hedefimiz yine şampiyonluk. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Çok çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu kulübün önü açık. Tüm Manisa arkamızda dursun ve tribünlerde bizi desteklesin. Biz de sahada gerekeni yaparız\" diye konuştu.

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