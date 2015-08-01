Levent Bıçakcı yeniden UEFA Tahkim Kurulu Asbaşkanı

UEFA Yönetim Kurulu'nun 29-30 Haziran'da Prag'da yaptığı toplantıda 2015-2019 dönemi için UEFA Tahkim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilen Av. Levent Bıçakcı, başkanın önerisi ve kurul üyelerinin seçimi ile yeniden asbaşkanlık görevini üstlendi. Bıçakçı böylece, 2015-2019 dönemi süresince yeniden UEFA Tahkim Kurulu Asbaşkanlığına seçildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bıçakcı, böylesine önemli bir görevi tekrar üstlenmekten duyduğu mutluluğu ifade ettiği konuşmasına şöyle devam etti; "Bu önemli görevi tekrar bana veren UEFA Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederim. Tıpkı geride bıraktığımız dönemlerde olduğu gibi bu yönetim döneminde de değer yaratan çalışmalarda bulunmak üzere görev alacağız. Bu yeni dönemin hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum"

1990 yılından bu yana görev yapan Dr. Levent Bıçakçı, UEFA Tahkim Kurulu'nun en eski ve süregelen üyesi olmakla birlikte 2004-2008 yılları arasında da yine asbaşkanlık görevini üstlenmişti.