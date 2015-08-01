T24 LogoT24 Logo
Gündem

Levent Bıçakcı yeniden UEFA Tahkim Kurulu Asbaşkanı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Dr. Levent Bıçakcı, 2015-2019 dönemi için yeniden UEFA Tahkim Kurulu Asbaşkanı seçildi

01 Ağustos 2015 16:54

UEFA Yönetim Kurulu'nun 29-30 Haziran'da Prag'da yaptığı toplantıda 2015-2019 dönemi için UEFA Tahkim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilen Av. Levent Bıçakcı, başkanın önerisi ve kurul üyelerinin seçimi ile yeniden asbaşkanlık görevini üstlendi. Bıçakçı böylece, 2015-2019 dönemi süresince yeniden UEFA Tahkim Kurulu Asbaşkanlığına seçildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bıçakcı, böylesine önemli bir görevi tekrar üstlenmekten duyduğu mutluluğu ifade ettiği konuşmasına şöyle devam etti; "Bu önemli görevi tekrar bana veren UEFA Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederim. Tıpkı geride bıraktığımız dönemlerde olduğu gibi bu yönetim döneminde de değer yaratan çalışmalarda bulunmak üzere görev alacağız. Bu yeni dönemin hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum"
1990 yılından bu yana görev yapan Dr. Levent Bıçakçı, UEFA Tahkim Kurulu'nun en eski ve süregelen üyesi olmakla birlikte 2004-2008 yılları arasında da yine asbaşkanlık görevini üstlenmişti.

ETİKETLER

Levent Bıçakcıuefaastbaşkanfıfapragtoplantı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24