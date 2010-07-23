-LEVENT BEKTAŞ TAHLİYESİNİ İSTEDİ İSTANBUL (A.A) - 23.07.2010 - Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata ilişkin görülen davanın tutuklu sanığı Levent Bektaş, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın kaldırılarak serbest bırakılmasını istedi. Bektaş'ın avukatları tarafından bir üst mahkeme olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilen dilekçede, müvekkilden elde edildiği öne sürülen 1 No'lu CD ve 3 No'lu DVD'ye ilişkin TÜBİTAK tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna değinildi. Bu raporda, emniyet müdürlüğünde yapılan önceki bilirkişi incelemelerinde belirtilmeyen 1 No'lu CD'nin 3. oturumunda yapılan yeni bir yazma işleminin bulunduğunun ortaya çıktığı ifade edilen dilekçede, 3. oturumda CD içine bilgisayarın tarih bilgilerinde manipülasyon yapmak suretiyle yeni bir yükleme yapıldığının görüldüğü kaydedildi. Dilekçede, ''hash'' değerinin deliller üzerinde herhangi bir bozulma olmadığını ispata yarayan bir veri olduğu vurgulanarak, ''Ancak yapılan inceleme sonucunda görülmüştür ki emniyette CD ve DVD'ye ilişkin alınan MD5 Algoritmik özüt (hash) değerleri ile TÜBİTAK Teknik İnceleme Raporu'nda belirtilen özüt değerlerde farklılık bulunmaktadır'' denildi. CD ve DVD'nin ''hash'' değerleri farklılık gösterirken, iki rapora göre içindeki dokümanların ''hash'' değerlerinin aynı olduğu belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi: ''Bu husus söz konusu CD ve DVD'nin delil bütünlüğünü emniyet müdürlüğündeki inceleme sırasında kaybettiğine işaret etmektedir. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, bu bilimsel gerçekleri göz ardı ederek oy çokluğu ile tutukluluk halinin devamına karar vermiştir. Söz konusu karar yukarıda sayılan esasa ilişkin tüm bu sebeplerden dolayı hukuka aykırıdır.'' Dilekçenin sonunda, mahkemece verilen tahliye talebinin reddi ile tutukluluk halinin devamına ilişkin verilen kararın kaldırılarak, Bektaş'ın tahliyesi istendi.