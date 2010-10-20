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LEVENT BEKTAŞ İSTANBUL ADLİYESİNDE İSTANBUL (A.A)

20 Ekim 2010 14:55

-LEVENT BEKTAŞ İSTANBUL ADLİYESİNDE İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata ilişkin davanın tutuklu sanığı emekli Binbaşı Levent Bektaş, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Şile'de yapılan kazıyla ilgili ifadesine başvurulmak üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden adliyeye getirilen Bektaş, Şile'deki ormanlık alanda 22 Ağustos 2010 tarihinde başlatılan ve mühimmata rastlanmayınca ertesi gün son verilen kazı çalışmalarına ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'ın odasına alındı.  Bir terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve evinde patlayıcı madde ele geçirildiği iddia edilen Ulaş Ö'nün, savcı Cihan Kansız'a verdiği ifadede, Levent Bektaş'tan söz ettiği öğrenildi. 

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