Level Online güncellendi

Türkiye'nin en uzman kadrosu tarafından hazırlanan LEVEL Online her gün güncelleniyor ve bu sayede okurlar, oyun dünyasıyla ilgili gelişmelerden anında haberdar oluyor.



Peki yeni LEVEL Online'da neler var? Aslında, oyun dünyasıyla ilgili her şey... Videolar, hileler, tam çözümler, ilk bakışlar ve incelemeler, oyun çıkış tarihlerinin listelendiği Geri Sayım bölümü, Donanım bölümü, En Çok Satan Oyunlar bölümü, dosyalar, röportajlar ve fazlası... Tüm bu bölümler düzenli olarak güncelleniyor. Üstelik site, LEVEL'ın içeriğiyle de destekleniyor.



Bir diğer önemli konu ise bazı yazıların Türkiye'de ilk defa LEVEL Online'da yayınlanıyor olması. Bu yazılar, üstlerindeki "İLK DEFA LEVEL ONLINE'DA" ibaresiyle ayırt edilebiliyor.