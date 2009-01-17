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Bilim / Teknoloji

Letonyalıları korkutan gizemli ışıklar

Letonya'da standart bir dijital fotoğraf makinesiyle görüntülenen ışık sütunları görenleri şaşkına çevirdi

17 Ocak 2009 02:00

Letonya'nın en güzel şehirlerinden kabul edilen Sigulda'da tasarımcı Aigar Truhins tarafından standart bir dijital fotoğraf makinesiyle görüntülenen ışık sütunları görenleri şaşkına çevirdi.

İnternet sitelerinde yayınlanan bu görüntü, amatör astronomlar arasında heyecanlı bir gündem yarattı.

Truhins, geceleyin göğe doğru yükselen renkli ışık sütunlarını görünce oğlunun "Uzaylılar geliyor" diye bağırdığını söyledi.

Bilim insanları, bu ışıkların, sokak lambalarının ışığının havadaki buz kristallerinden yansıyarak yere dönmesinden kaynaklanıyor olabileceğini söyledi

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