Dünya Kupası yolunda mucize galibiyet; Türkiye, Letonya deplasmanında son saniyede güldü

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürdü.

Ay-yıldızlı ekibe, 1-0 geriye düştüğü mücadelede galibiyeti getiren goller 75. dakikada Serdar Dursun ve 90+9. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi.

Grupta iki maç sonra kazanan milli takım bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti ve 17 puanlı Norveç ve 19 puanlı Hollanda'yı takibini sürdürdü.

Türkiye, gruptaki dokuzuncu maçını 13 Kasım'da sahasında Cebelitarık ile oynayacak.

Stefan Kuntz'un gözyaşları

A Milli Takım'ın uzatma dakikalarında bulduğu golle aldığı galibiyet sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz gözyaşlarına hakim olamadı.

Gol sonrasında büyük sevinç yaşayan Alman teknik adam, son düdükten sonra bir süre sahada yürüdü ve gözyaşlarını sildi.

Milli futbolcular ve teknik heyet galibiyet golünden sonra ve maçın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.

Stefan Kuntz'la ilk galibiyet

A Milli Takım, Alman teknik adam Stefan Kuntz ile ilk galibiyetini Letonya deplasmanında aldı.

Kuntz yönetiminde ilk maçını İstanbul'da Norveç ile oynayan ay-yıldızlı ekip sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Alman teknik adam ikinci maçında galibiyet sevinci yaşatmayı başardı.

- Letonya karşısında 97 yıl sonra galibiyet

A Milli Futbol Takımı Letonya karşısında 97 yıl sonra kazandı. Rakibi karşısındaki ilk ve tek galibiyetini 22 Haziran 1924'te Riga'da 3-1'lik sonuçla alan ay-yıldızlı ekip, uzun süren şanssızlığını kırdı.

Milli takım 1924'ten sonra Letonya ile oynanan 6 maçta 1 yenilgi ve 5 beraberlik almıştı

Serdar Dursun ilk milli maçında ilk golünü attı

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Serdar Dursun, Letonya mücadelesinin ikinci yarısında oyuna dahil oldu ve ilk kez ay-yıldızlı formayı giydiği maçta ilk golünü attı.

Teknik direktör Stefan Kuntz, karşılaşmanın 65. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerine Serdar Dursun'u oyuna sürdü. Serdar, mücadelenin 75. dakikasında ay-yıldızlı ekibe 1-1'lik beraberliği getiren golü atmayı başardı.

Burak Yılmaz 30. golüne ulaştı

Letonya karşısında ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golü atan kaptan Burak Yılmaz, A Milli Takım formasıyla 74. maçında 30. golüne ulaştı.

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Stat: Daugava Hakemler: Andreas Ekberg, Fredrik Klyver, Stefan Hallberg (İsveç) Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins (Dk. 60 Tarasovs), Emsis, Jaunzems (Dk. 73 Ontuzans), Uldrikis (Dk. 60 Kigurs), Ciganiks, Gutkovskis (Dk. 81 Krollis) Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin (Dk. 65 Rıdvan Yılmaz), Berat Özdemir, Orkun Kökçü (Dk. 65 Serdar Dursun), Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 74 Halil Dervişoğlu), Burak Yılmaz Goller: Dk. 70 Merih Demiral (Kendi kalesine) (Letonya), Dk. 75 Serdar Dursun, Dk. 90+9 Burak Yılmaz (Penaltıdan) (Türkiye) Sarı kartlar: Dk. 3 Jaunzems, Dk. 50 Ciganiks, Dk. 87 Tarasovs, Dk. 90+2 Ozols (Letonya), Dk. 57 Burak Yılmaz (Türkiye)

Karşılaşmanın önemli anları

7. dakikada Letonya gole yaklaştı. Sol kanattan Savalnieks'in kullandığı kornerde, altıpas önünde Cernomordijs topa kafayı vurdu, Merih Demiral çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

25. dakikada milli takımın gelişen atağında, Kerem Aktürkoğlu rakip yarı sahanın ortalarında topla buluştu. Hızla ceza sahasına ilerleyen Kerem yaklaşık 25 metreden şutunu attı, köşeye giden ve yerde de seken meşin yuvarlağı kaleci Ozols iki hamlede kontrol etti.

29. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, açışını düzeltip ceza sahasına girmeden sert vurdu. Kaleci Ozols köşeye giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

35. dakikada milli takım, Letonya ceza sahasının önünden, kaleyi sol çaprazdan gören bölgeden serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz'ın kullandığı atışta top üst ağlarda kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

51. dakikada Letonya ceza sahasının önünden, kaleyi sol çaprazdan gören bölgeden Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, top yan ağlarda kaldı.

70. dakikada Letonya öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Savalnieks'in altıpas içine sert gönderdiği topu Merih Demiral ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

72. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile paslaşan Burak Yılmaz ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluştu. Burak'ın sert şutunda kaleciden seken top az farkla yandan dışarıya çıktı.

75. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberliği yakaladı. Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı ortada Serdar Dursun altıpas önünde kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara yolladı: 1-1.

86. dakikada Türkiye ikinci golüne çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Burak Yılmaz sağ kanattan ceza sahasına girdi. Burak'ın son çizgiye inmeden altıpas önüne yerden çevirdiği topa, Cengiz Ünder gelişene vurdu. Kaleci Ozols son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada milli takımın sağ kanattan gelişen atağında Zeki ceza sahasına ortasını yaptı. Kaleciden seken topa Cengiz ceza sahası önünde gelişine vurdu, altıpas içinde Burak Yılmaz'ın kafasıyla dokunduğu meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+4. dakikada Burak Yılmaz, Letonya ceza sahasında rakibiyle girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceledi ve penaltı kararını verdi.

90+9. dakikada penaltı atışını kullanan Burak, kaleci Ozols'un sağından topu filelere yolladı: 1-2.

Mücadele, ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.