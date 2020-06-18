Letonya'da sağlık çalışanlarının Covid-19'a karşı verdiği savaşa 6 metrelik anıt

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Letonya'nın başkenti Riga'da, yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele eden doktorlara adanmış büyük bir heykel dikildi.

Yaklaşık 6 metre uzunluğundaki heykel, 20 yerel şirketin bağışlarıyla yapıldı.

Dev heykel, kadın bir sağlık görevlisinin bir hastayı tedavi ettikten sonra sonraki hastasına hazırlandığı anı gösteriyor.

Eser sahibi Aigars Bikše, "Üç aylık izolasyon dönemi insanların doktorlara, hemşirelere ve diğer sağlık çalışanlarına bakışını değiştirdi. Birçok kişi onların ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu şimdi anlıyor" dedi.

Letonya'da şu ana kadar bin 104 yeni tip Koronavirüs vakası görüldü ve 30 kişi hayatını kaybetti.