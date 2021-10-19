Letonya’da artan Covid-19 vakaları nedeniyle yaklaşık 1 aylık karantina ilan edildi

Letonya’da artan Covid-19 vakaları nedeniyle salgınla mücadele kapsamında 21 Ekim’den 15 Kasım’a kadar karantina tedbirleri uygulanacak.

Kriz Yönetim Konseyi'nin toplantısının ardından konuşan Başbakan Krisjanis Karis, toplum için geçerli olan epidemiyolojik kurallarda son revizyonların yapılmasından bu yana durumun daha da kötüleşmesi nedeniyle ek sert önlemlerin gerekli olduğunu ifade etti.

Aşı çağrısı

İnsanlara aşı için gönüllü olmaları çağrısında bulunana Karins, hükümetin daha fazla insanı aşı olmaya ikna edememesine yönelik eleştirileri kabul etti. Diğerlerini aşı olmaya teşvik etme sorumluluğunun toplumun tüm üyelerine düştüğünü aktaran Başbakan Karins, “Şu anda Letonya nüfusunun sadece yaklaşık yarısı aşılanmıştır. Kümülatif hastalık açısından dünyada ilk sırada yer alıyoruz. Aşılanmamış çok fazla insan var. Sağlık sistemimiz tehlike altında. Buradan çıkışın tek yolu aşıdır. Bu gidişi durdurmak için yeni önlemler almak zorundayız” dedi.

Toplumun önümüzdeki dört hafta boyunca doktorlara yardım etmesi gerektiğini ve yeni önlemlerin kişilerarası teması en az yüzde 40 oranında azaltmayı amaçladığını da vurgulayan Başbakan Karins, “Sokağa çıkma kısıtlamaları aşılı ve aşısız herkese uygulanacaktır. Kısıtlamalar prensipte koalisyon ortakları arasında kabul edilse de onaylanması halinde perşembe günü yürürlüğe girmeden önce salı ve çarşamba günleri yapılacak hükümet toplantılarında revizyona tabi tutulacak” ifadelerini kullandı.

Alınan yeni önlemleri açıklayan Başbakan Karins, yerel saatle 20.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirterek, sadece bu saatler dışında işe gidileceğini ve yalnızca üretim, inşaat ve temel işlerde çalışanların yasaklardan muaf olacağını aktardı. Belirlenen tarihler arasında marketler, bakkallar, eczaneler, evcil hayvan dükkanları gibi özel olarak hariç tutulan ve temel ihtiyaç maddeleri satan işletmelerin dışındaki tüm mağazaların kapatılacağını belirten Karins, ülkede yalnızca temel hizmetlerin sunulacağını vurguladı.

Okullar için karar

Okullardaki tatil döneminin 1 hafta daha uzatılacağını belirten Karins, yapılan düzenleme ile 1 Kasım'dan itibaren 1. ve 3. sınıfların okullara döneceğini, 4. ve 12. sınıfların ise 1 Kasım'dan 15 Kasım'a kadar uzaktan eğitim göreceğini açıkladı. Karins, iç ve dış mekanlarda eğlence, spor ve kültürel etkinlikler dahil olmak üzere toplanmalara izin verilmeyeceğini aktardı. Karins, 15 Kasım'dan sonra ise halihazırda yürürlükte olan aşılı ve aşısız kişilere farklı kurallar uygulayan "yeşil mod" kurallarına geri dönülmesinin planlandığını açıkladı.

Letonya, aşılamada yüzde 54 oranı ile yüzde 74’lük Avrupa aşılama ortalamasının altında bulunuyor. Letonya’daki yeni vakalar bir önceki haftaya göre yüzde 49 artış gösterirken, bazı hastanelere ek yataklar kuruldu. Vakaların artması nedeniyle artan yatak ve personel ihtiyacı nedeniyle geçen hafta planlanan hastanelerde planlanan operasyonların çoğu iptal edilmişti.

Letonya, Covid-19 salgınında komşusu Litvanya’dan sonra en kötü duruma sahip olan ikinci ülke konumunda bulunuyor. Yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Letonya’da toplam vaka sayısı 186 bin 869’a, toplam can kaybı ise 2 bin 897’ye ulaştı.