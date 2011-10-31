T24 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "Türk ve Kürt ırkçılarına rağmen, ötekileştiricilere, bozgunculara, fitnecilere, mezar soyguncularına ve leş kargalarına rağmen, bulanık suda avlanmak isteyenlere rağmen, Türkiye Van depremiyle kardeşliğini çok net şekilde ortaya koymuştur" dedi.



Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin bilgiler verdi.



Toplantıdaki ağırlıklı konunun Van depremi olduğunu, toplantıda ayrıca TBMM'nin gündemi ve önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verildiğini kaydetti.



Depremle ilgili TBMM'de gündem dışı yaptığı konuşmada bazı hususları özellikle vurguladığını ve bunları tekrarlamak istediğini söyleyen Çelik, "Türk ve Kürt ırkçılarına rağmen, ötekileştiricilere, bozgunculara, fitnecilere, mezar soyguncularına ve leş kargalarına rağmen, bulanık suda avlanmak isteyenlere rağmen, Türkiye Van depremiyle, kardeşliğini çok net şekilde ortaya koymuştur. Bu hadise göstermiştir ki biz, doğusuyla, batısıyla, Türk'ü, Kürt'ü ile Sünni'si ve Alevi'si ile aynı ruh ve mana ikliminin insanlarıyız" diye konuştu.



Türkiye'nin Van depreminde çok iyi bir sınav verdiğini, yaşanan aksaklıkların Türkiye'nin eksi hanesine yazılabileceğini ifade eden Çelik, "Ancak Türkiye'nin artı hanesinde çok şey vardır. Türkiye adeta yardım olmuştur Van'a yağmıştır" dedi.



Hüseyin Çelik, "Artık ilk günlerin organizasyon bozukluklarından söz etmek de mümkün değil, o ilk anda, bir anda aşırı ihtiyaç ortaya çıktığı, artçı depremler yaşandığı için bütün halkta panik hali vardı. Ama şu anda sular duruldu. Her şey yerli yerine oturmaya başladı" ifadelerini kullandı.





800 yeni öğretmen



Van ve çevresinde ara verilen eğitim-öğretime 14 Kasım'da başlanacağını anımsatan Çelik, depremde yalnızca Gedikbulak köyündeki okulun yıkıldığını söyledi.



Van'da bütün okullarda inceleme yapıldığını, okullarda büyük çapta hasar olmadığının tespit edildiğini kaydeden Çelik, okullarda sıva çatlaması, boya kabarması gibi sorunlar bulunduğunu dile getirdi.



Öğrencilerin olumsuz etkilenmemesi için tüm okulların 14 Kasım'a kadar onarılacağını bildiren Çelik, "Çocuklarımız döndüklerinde okullarını pırıl pırıl bulacaklardır" dedi.



Çelik, köylerde öğretmenler için de konteyner ve prefabrik evler hazırlandığını, öğretmenlerin barınmasında bir sorun yaşanmayacağını kaydeden Çelik, Van'a 800 yeni öğretmen tayin edileceğini bildirdi.



Çelik, "Bu da çok büyük bir sayı. Eminim ki bütün ihtiyaçlar böylelikle giderilmiş olacak ve 14 Kasım'da okullar açıldığı zaman bütün okullarımızda öğretmenlerimiz olacak ve problemsiz olarak eğitim-öğretim devam edecektir" diye konuştu.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çelik, 800 yeni öğretmenin atama takviminin ne olacağının sorulması üzerine, 800 öğretmenin 14 Kasım'dan önce atanacağını, az bir süre olduğunu ancak işlerin çabuklaştırılarak gerçekleştirileceğini ifade etti.







