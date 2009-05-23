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Lerzan'dan intikam aşkı!

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu ile türkücü Nihat Doğan arasındaki aşk su yüzüne çıktı.

23 Mayıs 2009 03:00

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu ile türkücü Nihat Doğan arasındaki aşk su yüzüne çıktı.

Bugün gazetesinin haberine göre; her seferinde "Aramızda aşk yok, yanlızca arkadaşız" diyen Mutlu ile Doğan önceki akşam özel bir geceye katıldı. İkili arasındaki aşk kafalarda soru işareti bıraktı. Lerzan Mutlu'nun, iki yıl önce mahkemelik olduğu Seda Sayan'dan intikam aldığı iddia ediliyor. Çünkü mahkeme döneminde Nihat Doğan ile Seda Sayan büyük aşk yaşıyordu.

O dönem Lerzan Mutlu sunduğu TV programında Sayan'a hakaret ettiği için ünlü sanatçı mahkemeye başvurarak tazminat davası açmış ve davayı kazanmıştı. Mutlu ile Doğan katıldıkları bir gecede "Bizi sakın aynı karede çekmeyin" şeklinde ikazlarda bulundu.

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