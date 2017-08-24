T24 LogoT24 Logo
Spor

L'Equipe: Kylian Mbappe PSG'de

Transfer bedeli, 150 milyon euro artı bir oyuncu

24 Ağustos 2017 15:32

Fransa'da yayınlanan L'Equipe gazetesi PSG ile Monaco'nun Kyian Mbappe'nin transferi için anlaştığını yazdı.

Haberi manşetinden duyuran L'Equipe, transferin önümüzdeki günlerde açıklanacağını öne sürerken Le Parisien de benzeri bir iddiada bulundu. 

Le Parisien, Monaco'nun Mbappe için PSG'den 150 milyon euro artı 1 oyuncu alacağını yazarken, bu oyuncuyu Monaco'nun Draxler, Lucas Moura ve Pastore arasından seçeceğini savundu.

Monaco ve PSG'nin Mbappe transferi konusunda anlaştığı konusunda iki gazete de kesin ifadeler kullandı.

Mbappe, PSG'ye transfer olursa maaşında yüzde 1900'lük bir artış olacak. Şu anda Monaco'dan haftalık 16 bin sterlin maaş alan oyun genç oyuncu PSG'den haftalık 320 bin sterlin alacak.

Bu arada PSG'nin Serge Aurier, Hatem Ben Arfa, Grzegorz Krychowiak, Lucas Moura, Julian Draxler ve Angel Di Maria'nın satışlarının hemen ardından bu transferi açıklayacağı öne sürüldü.

ETİKETLER

Kylian MbappePSGtransferMonacoFransa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24