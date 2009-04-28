L'equipe: Gerets Arabistan yolcusu



Fransız spor gazetesi L'equipe, Marsilya Teknik Direktörü Erik Gerets'in sezon sonunda kulüple yollarını ayırıp Suudi Arabistan'a transfer olacağını iddia etti.



Galatasaray'ın eski teknik direktörü Erik Gerets, Fransa Ligi takımlarından Marsilya'nın başında başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Marsilya'yı lig lideri yapan Belçikalı teknik adamın, takımdaki geleceğine ise şüpheyle bakılıyor. Gerets, Bayern Münih'te Jurgen Klinsmann'dan boşalan göreve talip olmadığını, Bayern'den de teklif almadığını açıkladı.



L'equipe gazetisi ise Gerets'in Suudi Arabistan kulübü Al Hilal Riyad'dan 9 milyon Euro'luk bir teklif aldığını ve bunun her teknik adamı düşündürecek bir meblağ olduğunu yazdı. Gezeteye göre Gerets'in Suudi Arabistan'a gitme ihtimali yüksek.



Gerets'in takımı Marsilya, Fransa Ligi'nde bitime 5 hafta kala maç eksiği bulunan Bordeaux'nun 5 ve son 7 yılın şampiyonu Lyon'un 6 puan önünde lider durumda bulunuyor.



