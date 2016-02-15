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Leonardo DiCaprio adım adım Oscar'a gidiyor; BAFTA'da da en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı

İşte 2016 BAFTA ödülleri ve kazananları...

15 Şubat 2016 09:53

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu. The Revenant "en iyi film", başrol oyuncusu Leonardo DiCaprio da en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Film ayrıca 3 dalda daha ödül almayı başardı.

19. yüzyıl Amerika sınırında yaşanan destansı hayatta kalma mücadelesini konu alan "Diriliş (The Revenant)", en iyi film ödülünü kazanırken, filmin aktörü Leonardo DiCaprio en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

"Diriliş (Revenant)" filmi, en iyi yönetmen, en iyi sinematografi ve en iyi ses dallarında da ödülleri topladı.

Amerikalı aktris Brie Larson ise "Gizli Dünya (Room)" filmindeki performasıyla en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. 

İngiltere'nin başkenti Londra'daki tarihi kraliyet opera binasında yapılan ödül töreni öncesi kırmızı halıda renkli görüntüler yaşandı.

Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Eddie Redmayne, Cate Blanchett, Julianne Moore, Matt Damon, Mark Ruffalo, Steven Spielberg gibi ünlüler birbirinden şık kıyafetlerle kırmızı halıda boy gösterdi.

Ödül töreninin sunuculuğunu İngiliz komedyen ve aktör Stephen Fry yaptı. Her yıl Oscar ödül töreninden iki hafta önce verilen BAFTA ödülleri, Oscar alabileceklerle ilgili ipucu niteliği taşıyor.

BAFTA ödüllerinin kategorileri ve kazananlar şöyle: 

En İyi Film: Diriliş (The Revenant) 

En İyi Yönetmen: Alejandro G. Inarritu- Diriliş (The Revenant) 
En İyi Erkek Oyuncu: Leonardo DiCaprio- Diriliş (The Revenant) 
En İyi Kadın Oyuncu: Brie Larson- Gizli Dünya (Room) 
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mark Rylance- Casuslar Köprüsü (Bridge of Spies) 
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Kate Winslet- Steve Jobs 
En Orijinal Senaryo: Spotlight 
En İyi Sinematografi: Diriliş (The Revenant) 
En İyi Belgesel: Amy 
En İyi İngiliz Filmi: Brooklyn 
En İyi Uyarlama Senaryo: Büyük Açık (The Big Short) 
En İyi Animasyon Filmi: Ters Yüz (Inside Out) 
En İyi Yabancı Film: Wild Tales 
En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Çılgın Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road) 
En İyi Görsel Efekt: Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor (Star Wars: The Force Awakens) 
En İyi Makyaj ve Saç: Çılgın Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road) 
En İyi Kostüm Tasarımı: Çılgın Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road) 
En İyi Ses: Diriliş (The Revenant) 
En İyi Müzik: The Hateful Eight

 

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