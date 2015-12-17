Leonardo Di Caprio: Lenin'i oynamak istiyorum

Ünlü oyuncu Leonardo Di Caprio, Vladimir Lenin'i canlandırmak istediğini ifade etti.

Sputnik'in haberine göre, ünlü oyuncu Leonardo Di Caprio, Sovyetler Birliği lideri Vladimir Lenin'i canlandırmayı hayal ettiğini söyledi. Sovyet sinemasına ilgi duyduğunu da söyleyen Di Caprio, Sovyet filmlerinin posterlerinin koleksiyonunu yaptığını söyledi.

2010 yılında da Komsomolskaya Pravda'ya konuşarak Josef Stalin'i oynamak istediğini söyleyen Di Caprio'nun, son açıklamalarının ardından Lenin'e benzerliği sosyal medyada konuşulmaya başlandı.