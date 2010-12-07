-LEONARDA DA VINCI'NİN EL YAZMASI HALK KÜTÜPHANESİNDE UNUTULMUŞ NANTES (A.A) - 06.12.2010 - Fransa'nın batısındaki Nantes kentinin bir halk kütüphanesinin deposunda, yaklaşık bir buçuk asır boyunca unutulmuş Rönesans dehası İtalyan ressam, bilim adamı ve düşünür Leonardo da Vinci'ye ait bir el yazması metin bulundu. Üzerinde, Da Vinci'nin belirgin özelliği olan sağdan sola doğru yazılmış, ayna yazısı olan metin, zengin koleksiyoncu Pierre-Antoine Labouchere'in 1872 yılında Nantes kentine bağışladığı (5 bin belge arasında), daha sonra çürümeye bırakılmış yerel arşivler içinde ortaya çıktı. Yerel bir gazetecinin Da Vinci'nin bir biyografisinde, el yazısı belgenin izinin en son bulunduğu yere ilişkin bilgiye rastlaması üzerine metnin gün yüzüne çıkarılabildiği belirtiliyor. Halk kütüphanesinin müdürü de metnin büyük olasılıkla 15'inci yüzyıl İtalyancası ya da aynı dönemin başka dilinde yazılmış olması nedeniyle önce dilinin çözülmesinin gerektiğine işaret etti. Labouchere'in koleksiyonu arasında 2008 yılında da Wolfgang Amadeus Mozart'ın daha önce hiç görülmemiş nota defteri bulunmuştu. Rönesansın büyük ressamlarından, heykeltraş, bilim adamı (matematikçi, anatomi uzmanı), müzisyen, mucit ve düşünür olan Leonardo da Vinci'nin (1452-1519), 1486 yılında prototipini çizdiği hareketli kanatlı uçan bir makinenin de günümüz helikopterlerinden farkı bulunmuyor.