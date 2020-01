İstanbul eylülde Red Hot Chili Peppers'tan önce bir efsaneyi daha ağırlayacak. Cohen Ülker Arena’da sahneye çıkacak.



Yeni albümü ‘Old Ideas’ın dünya turnesi kapsamında İstanbul’a da uğrayacak Kanadalı ozan şarkıcı Cohen, Purple Concerts organizasyonuyla 19 Eylül’de Ülker Arena’da hayranlarıyla buluşacak.

‘Everybody Knows’, ‘Hallelujah’, ‘Dance Me to the End of Love’ gibi unutulmaz şarkılara imza atan Cohen, 2009’da Harbiye Açıkhava’da iki konser vermişti.