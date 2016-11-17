T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Leonard Cohen'in ölüm nedeni belli oldu

Cohen'in kanserle mücadele ettiği önü sürülmüştü

17 Kasım 2016 12:31

Dünyaca ünlü Kanadalı şair, şarkı sözü yazarı, romancı ve müzisyen Leonard Cohen'in ölüm nedeni belli oldu.

Ailesi geçen hafta Cohen’in öldüğünü 10 Kasım günü resmi Facebook üzerinden yapılan bir açıklamayla duyurmuş ve ölüm nedenine ilişkin bir bilgi vermemişti. Menajeri Robert B. Kory, Cohen’in 7 Kasım gecesi Los Angeles’taki evinde düştükten sonra uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

New York Times’ın haberine göre; Kory, “Ölümü ani, beklenmedik ve huzur içindeydi” dedi.

Cohen son aylarda kötüye giden sağlığı hakkında oldukça açıktı. Ancak hayranları durumuyla ilgili fazla bilgi sahibi değildi.

New Yorker’ın haftalık radyo programında, Cohen’in kanserle mücadele ettiği öne sürülmüştü.

Cohen'in doğduğu Montreal'de Yahudi geleneklerine göre toprağa verildiği öğrenildi. Shaar Hashomayim Sinagogu'ndan yapılan açıklamada, Cohen'in, vasiyeti üzerine ailesinin yanında toprağa verildiği belirtildi.

ETİKETLER

Leonard Cohenölüm nedenikanser

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24