Dünyaca ünlü Kanadalı şair, şarkı sözü yazarı, romancı ve müzisyen Leonard Cohen'in ölüm nedeni belli oldu.

Ailesi geçen hafta Cohen’in öldüğünü 10 Kasım günü resmi Facebook üzerinden yapılan bir açıklamayla duyurmuş ve ölüm nedenine ilişkin bir bilgi vermemişti. Menajeri Robert B. Kory, Cohen’in 7 Kasım gecesi Los Angeles’taki evinde düştükten sonra uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

New York Times’ın haberine göre; Kory, “Ölümü ani, beklenmedik ve huzur içindeydi” dedi.



Cohen son aylarda kötüye giden sağlığı hakkında oldukça açıktı. Ancak hayranları durumuyla ilgili fazla bilgi sahibi değildi.



New Yorker’ın haftalık radyo programında, Cohen’in kanserle mücadele ettiği öne sürülmüştü.

Cohen'in doğduğu Montreal'de Yahudi geleneklerine göre toprağa verildiği öğrenildi. Shaar Hashomayim Sinagogu'ndan yapılan açıklamada, Cohen'in, vasiyeti üzerine ailesinin yanında toprağa verildiği belirtildi.