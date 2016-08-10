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Kültür-Sanat

Leonard Cohen'den hayatının aşkına son mektup: Elveda eski dost, sonsuz aşk, yakında...

Müzisyen Leonard Cohen'ın, hayatının aşkı Marianne Ihlen'e ölüm döşeğinde okuduğu dokunaklı veda mektubu ortaya çıktı

10 Ağustos 2016 00:31

Kanadalı şair-müzisyen Leonard Cohen’in, ‘So Long, Marianne’, ‘Bird on a Wire’ gibi şarkılarına ilham veren ve lösemi sonucu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski aşkı Marianne Ihlen’e dokunaklı bir veda mektubu yazdığı ortaya çıktı. Mektup, "Elveda eski dost, sonsuz aşk, yakında..."  sözleriyle bitiyor.

Norveçli belgeselci Jan Christian Mollestad, Kanada radyosu CBC’ye verdiği demeçte, Cohen’in mektubunu ölüm döşeğindeki Marianne’e okuduğunu açıkladı.

 

 

Hürriyet'in haberine göre, Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesi bulunan Cohen’in Yunan adası Hydra’da 1960’lı yıllarda tanıştığı ve yaklaşık 10 yıl birlikte yaşadığı eski aşkı için yazdığı mektup şöyle:

“Pekala Marianne, çok yaşlandık ve vücutlarımız ayrı düşüyor. Sanıyorum ki çok kısa bir süre sonra peşinden geleceğim. Biliyorum, ardında, sana öylesine yakınım ki elini uzatsan, elime ulaşabilirsin. Ve biliyorsun ki seni her zaman güzelliğin ve bilgeliğin için sevdim. Fakat bu mevzu hakkında daha fazla bir şey söyleme gereği duymuyorum. Çünkü her şeyi biliyorsun. Ama şimdi… Sadece sana iyi yolculuklar dilemek istiyorum. Hoşçakal eski dost, sonsuz aşk, yakında görüşürüz.”

 

Mollestad, Marianne’in Cohen’den mektup aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Mollestad, yaşadığı dramatik anları şu sözlerle anlattı:

“Elini uzatsan” satırını okuduğumda, elini uzattı. Sadece iki gün sonra bilincini kaybetti ve öldü. Leonard’a bir mektup yazdım ve ona son anlarında ‘Bird on a Wire’ı mırıldandığımı söyledim. Çünkü Marianne’in kendini en yakın hissettiği şarkı oydu. Ve sonrasında onu alnından öptüm ve ‘şimdilik hoşça kal Marianne’ dedim ve odadan çıktım.”

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Leonard CohenJan Christian MollestadMarianne Ihlenmektupölüm döşeği

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