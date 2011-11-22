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Yaşam

Leonard Cohen, 8 yıl aradan sonra albüm çıkarıyor LOS ANGELES (A.A)

22 Kasım 2011 23:04

-Leonard Cohen, 8 yıl aradan sonra albüm çıkarıyor LOS ANGELES (A.A) - 22.11.2011 - Kanadalı şarkıcı, şair ve yazar Leonard Cohen, 8 yıl aradan sonra ilk stüdyo albümünü çıkarıyor.  Cohen'in 40 yıllık kariyerinde en spiritüeli (manevi) olarak tanımlanan, 10 şarkının yer aldığı ''Old Ideas'' adlı albüm, 31 Ocak'ta piyasaya çıkacak.   ''Suzanne'', ''Bird on a Wire'' ve ''Hallelujah'' gibi 1960'ların akıllardan silinmeyen şarkılarına imza atan 77 yaşındaki Cohen, 1990'ların ortalarında Budist bir rahip olmak için inzivaya çekildi. Cohen'in yeni albümünde yer alan şarkıların, aşk, cinsellik, yenilgi ve ölüm konularını ele aldığı belirtiliyor. Leonard Cohen, 2008-2010 yılları arasında 31 ülkede sahne aldığı dünya turuna çıktı. Yeni albümün kapağı da Cohen'in kendi çizimleriyle tasarlandı. 

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