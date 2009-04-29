T24 LogoT24 Logo
Spor

Leo Franco G.Saray ile anlaştı mı?

Mundo Deportivo, Atletico Madrid kalecisi Leo Franco'nun Galatasaray ile resmen anlaştığını açıkladı.

29 Nisan 2009 03:00


İspanya'nın ünlü spor gazetelerinden Mundo Deportivo, Atletico Madrid kalecisi Leo Franco'nun Galatasaray ile resmen anlaştığını açıkladı.

Arjantinli kalecinin kulübü Atletico Madrid'in yıllık 1 milyon euro'dan iki yıllık anlaşma teklifini reddettiğini açıkladı. Gazete haziran ayında sözleşmesi sona erecek oyuncunun geçen hafta Galatasaraylı yöneticilerle İspanya'da masaya oturduğunu ve üç yıllık anlaşmaya "Evet" dediğini yazdı.

G.SARAY'DAN YARIM DÜZİNE YEDİ

2004 yılından bu yana Atletico Madrid'te oynayan 31 yaşındaki kalecinin Real Zaragoza ve Real Betis'in tekliflerini de reddettiğini belirten Mundo Deportivo, "Leo Franco, De Sanctis'in yerine yeni bir heyecana gidiyor" yorumunu yaptı. Leo Franco, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı 1999-2000 sezonunda çeyrek finalde 4-1 ve 2-1'lik sonuçlarla yenip elediği Mallorca'da iki maçta da kaleyi korumuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24