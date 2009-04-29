Leo Franco G.Saray ile anlaştı mı?



İspanya'nın ünlü spor gazetelerinden Mundo Deportivo, Atletico Madrid kalecisi Leo Franco'nun Galatasaray ile resmen anlaştığını açıkladı.



Arjantinli kalecinin kulübü Atletico Madrid'in yıllık 1 milyon euro'dan iki yıllık anlaşma teklifini reddettiğini açıkladı. Gazete haziran ayında sözleşmesi sona erecek oyuncunun geçen hafta Galatasaraylı yöneticilerle İspanya'da masaya oturduğunu ve üç yıllık anlaşmaya "Evet" dediğini yazdı.



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2004 yılından bu yana Atletico Madrid'te oynayan 31 yaşındaki kalecinin Real Zaragoza ve Real Betis'in tekliflerini de reddettiğini belirten Mundo Deportivo, "Leo Franco, De Sanctis'in yerine yeni bir heyecana gidiyor" yorumunu yaptı. Leo Franco, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı 1999-2000 sezonunda çeyrek finalde 4-1 ve 2-1'lik sonuçlarla yenip elediği Mallorca'da iki maçta da kaleyi korumuştu.