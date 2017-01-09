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Spor

Lens teklifini Sunderland beğenmedi!

Sunderland Menajeri David Moyes, Emenike ve van der Wiel için olumsuz rapor verdi

09 Ocak 2017 12:22

İngiliz ekiplerinden Sunderland, Fenerbahçe'nin Jeremain Lens için yaptığı Emenike ve Gregory van der Wiel takasını kabul etmedi.

Fenerbahçe'nin Jeremain Lens'in bonservisini takasla alma hayali Sunderland engeline takıldı.

İngiliz kulübü Hollandalı yıldıza karşılık Fenerbahçe Yönetimi'nin sunduğu "Emenike ve Van der Wiel" takasını kabul etmedi.

Sunderland Teknik Direktörü David Moyes'in, iki oyuncu için "Premier Lig'de oynamak için yetersiz" raporu vermesi sonrası Fenerbahçe'nin Lens'i takasla alma ihtimali kalmadı.

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SunderlandFenerbahçeJeremain LensDavid Moyes

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