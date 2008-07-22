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Kültür-Sanat

Lenny Kravitz Boğaz'da!

"It Is Time For A Love Revolution" albümü turnesi kapsamında Lenny Kravitz Kuruçeşme Arena'da sahne alacak

22 Temmuz 2008 03:00

Albüm satışları dünya çapında 30 milyonu bulan Lenny Kravitz, bu yıl yayınlanan ve büyük beğeni toplayan yeni albümü "It Is Time For A Love Revolution" için çıktığı dünya turnesi kapsamında İstanbul Caz Festivali kapsamında BKM ve Virgin Radio işbirliğiyle Garanti Bankası sponsorluğunda İstanbul'da bu yazın unutulmaz konserlerinden birini vermeye hazırlanıyor. 30 Temmuz'da Kuruçeşme Arena'da sahne alacak sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

"Fly Away", "Are You Gonna Go My Way?", "It Ain't Over Till It's Over" gibi hitlere imza atan sanatçı, 1999 ve 2002 yılları arasında dört yıl üst üste "En İyi Erkek Rock Vokal" Grammy'sine layık görüldü. Ebeveynlerinin arkadaşları arasında bulunan Duke Ellington, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald ve Miles Davis gibi cazın büyük isimleri çocukluk hatıralarında yer alsa da, Kravitz kendine cazın dışında başka bir yol çizdi. Madonna için yazdığı "Justify My Love" 1990'da liste başına yerleşince yıldızı parlayan ve hâlâ parlamaya devam eden müzisyen, rock, soul, pop, funk, hard rock ve folk gibi birçok türde eser veriyor.

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