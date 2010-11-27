-LENİN'İN SANTRALİNİ GAMA MODERNLEŞTİRDİ MOSKOVA (A.A) - 27.11.2010 - Son 20 yılda Rusya piyasasında önemli başarılara imza atan GAMA, Moskova yakınlarındaki Şatura kasabasında Sovyetler Birliği'nin ilk lideri Vladimir İlyiç Lenin tarafından yaptırılan Şatura Çevrim santralini, 400 megavatlık modern bir tesis haline getirdi. Moskova yakınlarındaki Şatura kasabasında düzenlenen açılış törenine GAMA Genel Müdürü Reza Karimiyan, Şatura Belediye Başkanı Andrey Keller, Şatura Çevrim Santrali Genel Müdürü Sergey Matyevey ve santralin işletmecisi Alman E.ON enerji şirketi temsilcileri katıldı. Keller, açılış törenin ardından Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, Şatura Termik santralinin 1921 yılında kurulan ilk santral olduğunu belirterek, açılışı yapılan santralin elektrik ihtiyacının büyük bölümünü karşılayacağı gibi çok sayıda Rus vatandaşına iş imkanı sağladığına dikkati çekti. Santralin inşaatını yapan GAMA ile 3 yıl boyunca iyi bir işbirliği örneği sergilediklerini ve GAMA'nın çok kaliteli bir inşaat yaptığını kaydeden Keller, GAMA ile birlikte büyük bir projeye imza attıklarını ve GAMA'nın çok güzel bir ekip çalışması sergilediğini vurguladı. GAMA Genel Müdürü Karimiyan da Rusya'ya ilk geldiklerinde Türk şirketlerinin sayısının son derece az olduğunu ancak geçen 20 yıl zarfında burada önemli projeleri tamamladıklarını belirterek, "Önceleri oteller yaparken daha sonra esas mesleğimiz endüstri alanına da girmeyi başardık. Kaluga’da ikinci demir çelik tesisini yapıyoruz" dedi. Şatura projesini 2007 yılında başlattıklarını ve sözleşmede inşaatın ocak 2011'de tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade eden Karimiyan, Rusya'da yabancı bir müteahhidin bu çapta inşa ettiği ilk santrali, GAMA'nın sözleşmede öngörülen tarihten 3 ay önce tamamladıklarını söyledi. Karimiyan, Rusya'nın elektrik santrali sektöründe standartlarının son derece güçlü olduğunu ve Rusya'nın kendine has standartlara uygun santralin yapılmasını istediğini ifade ederek, "Batı standartlarını burada Rus standartlarına göre uyarladık ve Rus otoriterler tarafından kabul edilebilir hale getirdik. Müşterimiz Alman E.ON şirketi çalışmamızdan hayli memnun" diye konuştu. Rusya'nın Sibirya bölgesinde 800 megavatlık bir enerji santrali daha inşa ettiklerini ve sözleşme bedeli 600 milyon avro olan bu santrali de General Electric (GE) ile ortaklı yaptıklarını söyleyen Karimiyan, Sibirya'nın Surgut kentindeki santrali gelecek yıl mayıs-haziran aylarında tamamlamayı planladıklarını söyledi. Karimiyan, GAMA'nın Rusya'da da yaptığı inşaatlarla santral inşaatında marka olduğunu ispatladığını belirterek, "Şatura'daki santralin kapasitesinin genişletilmesi planlanıyor. Bu santralin ikinci etabının inşaatına da talibiz" ifadesi kullandı. Rusya pazarının kendilerine açısından son derece önemli olduğunu ve buradaki iş miktarlarının 1 milyar dolar üzerinde olduğunu kaydeden Karimiyan, "Türkiye ve yurtdışında yaklaşık 2 bin 500 megavatlık yatırımımız olan enerji santrallerimiz var. Rusya'da da sadece müteahhit firma olarak değil, yatırımcı olmaya da hazırız" dedi. GAMA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ergil Ersü de yayımladığı yazılı açıklamada, yapımı tamamlanan Şatura santralinin işlemeye başlamış olmasından büyük gurur duyduklarını belirterek, GAMA'nın Rusya'nın ağır sanayisinde önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.