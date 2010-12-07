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Dünya

LENİN'İN HEYKELİNE BOMBALI SALDIRI MOSKOVA (A.A)

07 Aralık 2010 16:43

-LENİN'İN HEYKELİNE BOMBALI SALDIRI MOSKOVA (A.A) - 07.12.2010 - Rusya'nın ikinci büyük kenti St. Petersburg'da bulunan Bolşevik Devrimi'nin lideri Vladimir İlyiç Lenin'in heykeli dün gece bombalı saldırı sonucu hasar gördü. Çarlık Rusyasının başkenti olan St. Petersburg'daki Lenin heykeline yerleştirilen küçük bombanın patlaması sonucu, Lenin'in paltosunun alt tarafı imha olurken, çevredeki binalarda bazı dairelerin camları kırıldı. St. Petersburg Valisi Valentina Matviyenko yaptığı açıklamada, "Anıtlara el kaldıranlar tarihe ve halkımızın duygularına karşı olan kişilerdir" dedi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından eski Sovyet Cumhuriyetlerinin birçoğunda Lenin'in heykelleri kaldırılırken, Rusya'daki şehirlerinin büyük bölümünde kentin merkezinde olmak üzere en az bir Lenin heykeli korunmakta. Lenin'in Kızılmeydan'da bulunan mozolesinin kaldırılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, bazı kamuoyu şirketleri halkın yüzde 75'inin mozolenin kaldırılmasından yana olduğunu savunuyorlar. Rus hükümeti de mozolenin Kızılmeydan'dan kaldırılması tartışmalarına dahil olmayarak, mozolenin kaldırılmayacağını açıklamıştı.

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