'Lenin Kazlıçeşme mitinginde: Dik dur eğilme Bolşevikler seninle'

Sosyal medya'da günün en çok paylaşılan videosu 1917 Ekim Devrimi'nin mimarı komünist politikacı, düşünür ve devrimci Vladimir İlyiç Lenin'e ait bir propaganda konuşması gösteren video oldu.

Lenin'in büyük bir kalabalığa yaptığı konuşmanın konu edildiği videoda Lenin'in konuşmasını bitirmesini takiben dinleyici kalabalığının Lenin'e tezahürat yaptığı görülüyor. Sosyal medyada, videodaki kalabalığın tezahüratının Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Kazlıçeşme mitinginde kameralara yansıyan ve sosyal medyada fenomen haline gelen "Hülooğğ" çığırışını andırması paylaşımlarda öne çıktı.

İşte Vladimir İlyiç Lenin'in sosyal medyada paylaşılan videosu: